丈夫外遇已婚女同事　人妻不忿對方生活如常：該如何讓她老公知？

婚姻裡是容不下第三者的，但當你發現先生外遇，而對象卻是公司的已婚女同事，你會想報復嗎？



有台灣女網友就在匿名公社發文表示，她的老公外遇，對象是同事，發生當下她的世界崩塌了。

老公外遇已婚女同事，她世界崩塌但對方卻毫無影響，「該如何讓她老公知道？」（爆料公社授權使用）

而女方也是有家庭的，她像沒事一般過著平常的生活，女網友詢問該如何讓她的老公知道她做的事情。

網民紛紛建議趕快蒐集證據：「收集證據、匿名寄給她老公，先讓她老公亂、你再亂、記得提告求償、人和心抓不住、起碼抓錢！雖然沒了通姦罪、但你有配偶權可以求償」「唉，我也遇過，當時真的天崩地裂，加油！」「這時候我就會收集證據以後然後提告離婚，再來讓他們公司的人都知道，鬧到他們待不下去。」「4人下午茶時間，邊吃邊攤牌。」

「先蒐證，盡量多蒐集一些直接證據，然後對老公和小三提出民事告訴，侵害配偶權，叫他們吐錢出來，順便去公司鬧到大家都知道，然後離婚開始新的人生，千萬不要委屈求全。」「穩住財產，收集證據不要心軟，你會後悔，會偷吃的就是一直吃。」「蒐集證據提告，要求他們賠償順便離婚，這樣她老公自然就會知道他老婆討客兄了。」

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