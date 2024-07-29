帽事嘅｜宣布老婆懷孕「上司比其他人都開心」 網友：AV都是真的
撰文：聯合新聞網
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隨著時代不同，越來越多年輕人不願意生小孩，導致台灣生育率淪為全球倒數。
對此，一名台灣網友分享，近期和同事分享老婆懷孕的好消息，主管知道後反應比其他同事都大，簡直比自己還要開心，讓他相當好奇：「有沒有主管知道我有小孩以後，特別開心的八卦？」
貼文一出後，引起不少網友熱議。
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這名網友在PTT以「主管知道我生小孩，特別的開心？」為題，指出自己近期和同事分享老婆懷孕的好消息，獲得許多人的祝賀。
沒想到主管聽聞消息後，反應比其他同事還要誇張，簡直比自己還要更開心，感到有點毛毛、怪怪的，好奇問大家：「有沒有主管知道我有小孩以後，特別開心的原因？」
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貼文一出後，不少網友開始調侃小孩的身世之謎，紛紛回應：
「可憐哪，回去記得驗小孩DNA」
「告訴你一個事實，SOD（日本成人AV製作公司）都是真的」
「你是不是加班時間比主管還長？」
「外子の上司」
「你的上司是不是中午都有出去吃飯？」
「知道自己終於有後了」
「你是不是回家的時候停車位都被人佔住」
「綠綠的」
不過，也有部分網友點出主管更開心的關鍵原因，就是跑不掉了！紛紛指出：
「想那麼多幹嘛，通常有小孩比較不會離職」
「知道你不可能離職啦，社畜」
「知道你腳麻跑不了，可憐」
「有小奴隸用了」
「可以壓榨了」
「哈哈！這隻逃不掉了」
「跑不了了，乖乖做到退休」
「不怕你辭職啊，儘量操了」
「買樓跟生小孩最為感到開心的就是公司」
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