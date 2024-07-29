隨著時代不同，越來越多年輕人不願意生小孩，導致台灣生育率淪為全球倒數。



對此，一名台灣網友分享，近期和同事分享老婆懷孕的好消息，主管知道後反應比其他同事都大，簡直比自己還要開心，讓他相當好奇：「有沒有主管知道我有小孩以後，特別開心的八卦？」

貼文一出後，引起不少網友熱議。

帽事嘅｜宣布老婆懷孕「上司比其他人都開心」 網友：AV都是真的（01製圖）

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這名網友在PTT以「主管知道我生小孩，特別的開心？」為題，指出自己近期和同事分享老婆懷孕的好消息，獲得許多人的祝賀。

沒想到主管聽聞消息後，反應比其他同事還要誇張，簡直比自己還要更開心，感到有點毛毛、怪怪的，好奇問大家：「有沒有主管知道我有小孩以後，特別開心的原因？」

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貼文一出後，不少網友開始調侃小孩的身世之謎，紛紛回應：

「可憐哪，回去記得驗小孩DNA」

「告訴你一個事實，SOD（日本成人AV製作公司）都是真的」

「你是不是加班時間比主管還長？」

「外子の上司」

「你的上司是不是中午都有出去吃飯？」

「知道自己終於有後了」

「你是不是回家的時候停車位都被人佔住」

「綠綠的」



不過，也有部分網友點出主管更開心的關鍵原因，就是跑不掉了！紛紛指出：

「想那麼多幹嘛，通常有小孩比較不會離職」

「知道你不可能離職啦，社畜」

「知道你腳麻跑不了，可憐」

「有小奴隸用了」

「可以壓榨了」

「哈哈！這隻逃不掉了」

「跑不了了，乖乖做到退休」

「不怕你辭職啊，儘量操了」

「買樓跟生小孩最為感到開心的就是公司」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】