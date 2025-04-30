天價豆苗$90！內地女呻貴：香港謎之物價　網民看菜名指價錢合理

【香港旅遊／香港美食／豆苗】在香港吃「豆苗」比肉還貴？有內地女生於小紅書分享香港街邊大牌擋1盤「炒豆苗」要價90元，比叉燒燒鴨雙拼飯貴近一倍，驚訝表示「香港物價好貴」。



帖文引來網民熱議，不少人被香港「炒豆苗」價格震驚，「這價格，怪不得要北上消費」、「香港豆苗超級貴」、「香港吃飯出了名智商稅的啦」。不過也有網民看過「豆苗」名字後，認為售價正常，「豆苗是貴啊，豌豆苗。不是豆芽啊」、「豆苗是貴菜沒錯，然後一般單點小菜炒菜價位都會比較高」。



在香港吃「豆苗」並不便宜。（資料圖片）

大牌檔「炒豆苗」售90元 內地女呻貴

這是「天價豆苗」？有內地女於小紅書以「香港謎之物價」為題發文，上載1張香港街邊大牌檔菜單相片，驚訝1盤「炒豆苗」竟然要價90元，大呻「香港物價好貴」，「街邊大排檔，1盤炒豆苗要價90？但是一份叉燒燒鴨雙拼飯只要55？」。

1盤「炒豆苗」竟然要價90元，內地女大呻「香港物價好貴」。（資料圖片）

豆苗與肉食小菜售價相若

從菜單相片見到，「精美小菜」欄目中的「蒜茸炒豆苗」售價90元，與多款肉食小菜，例如售價95元的「時菜炒斑球」、「滑蛋炒叉燒」、「沙嗲粉絲牛肉煲」、「咕嚕雞球」、「椒鹽鮮魷」等，相差不多。

菜單相片見到，豆苗與肉食小菜價格差不多。（小紅書）

香港豆苗超級貴

網民看過帖文議論紛紛，不少人被香港「炒豆苗」價錢震驚，「香港豆苗超級貴」、「香港菜比肉貴」、「這價格，怪不得要北上消費」、「驚訝到我了，所以北上消費更加化算」、「香港吃飯出了名智商稅的啦」。

大批網民看過「豆苗」名字後，認為售價正常。（小紅書）

網民：我買過180港幣一斤的豆苗

不過亦有大批網民看過「豆苗」名字後，認為售價正常，「豆苗是貴啊，豌豆苗。不是豆芽啊」、「香港的豆苗超級嫰」、「過年我買過180港幣一斤的豆苗」、「豆苗是貴菜沒錯，然後一般單點小菜炒菜價位都會比較高，比起燒味碟頭飯那些價位都不同，覺得貴那不叫就是了」、「豆苗市價$40至$60，蒜蓉或雞油炒$80至$90正常」、「習慣了，像樣的晚餐就這個價。所以三餸飯在香港大量興起」、「長大才明白為什麼我媽不讓我在餐廳叫炒菜那些的」。