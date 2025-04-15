16歲少女醉後遭3男撿屍輪姦！2男認罪重囚兼打藤12下　1男拒控罪

新加坡發生輪姦案。1班青年晚上到公園飲酒，其中見到1名16歲少女飲到要入女廁嘔吐，同行的3名男子竟進入廁所將她輪姦，甚至拍片記錄性侵過程。受害人事後通知親友，並且報警求助。當地警方事後拘捕3名男子，案件近日作出裁決，其中2男認罪，分別入獄12年6個月和10年6個月，同樣鞭打12下，餘下1名男子不認罪，案件仍在審理中。



受害人當時飲醉酒，慘遭3名男子輪姦。（示意圖/gettyimages）

其中1名涉案男子曾犯事 剛離開青年改造所

當地媒體於今年4月報道，沒有交代到眾人的種族，案發於2022年3月27日，受害人當時只有16歲，相約友人見面，卻被當中3名男子輪姦。

其中1名犯人伊斯納里於案發時19歲，他曾因打架、冒充公務員和偷竊而被判入青年改造所，當時剛剛離開改造所，身上配戴電子追蹤器，他與受害人的友人相識，3人一起看電影，事後伊斯納里表示想飲酒，於是購買1瓶琴酒和6罐能量飲料，受害人要求加入，便一同乘車前往海軍部公園。

受害人遭3名男子撿屍輪姦。（示意圖/gettyimages）

受害人不勝酒力 先後將3男輪姦

當時伊斯納里相約朋友阿敏（20歲）和拉登（24歲）於傍晚在公園見面，總共4女3男在公園長櫈飲酒，受害人飲到微醺想嘔，由伊斯納里扶入女廁廁格，他卻趁機指侵和性侵對方。

阿敏和拉登之後進入女廁了解，見到伊斯納里性侵過程，於是拍下影片，片長約52秒。2人之後指侵受害人，當中阿敏更強逼受害人為他口交。受害人被性侵時曾多次明言拒絕，但3男都沒有理會，先後對她性侵。

4人其後前後腳離開女廁，受害人明顯步伐不穩。眾人離開公園後，受害人和伊斯納里在巴士站等車時，伊斯納里向她道歉請求原諒，但受害人沒有回應，事後將事件通知親友。

其中2名男子認罪，服刑12年6個月和10年6個月，各自鞭打12下。（示意圖/gettyimages）

2男認罪遭重判 餘下1人拒認罪

親友致電伊斯納里質問，但伊斯納里立即否認，受害人胞兄和1名親友翌日相約伊斯納里「舊地重遊」，出手圍毆伊斯納里，並且就事件報警。最終伊斯納里於同月29日被捕，拉登和阿敏得知事件曝光，拉登父親建議他們報警，並將早前拍攝的影片交給警方，2人依言照做。

伊斯納里和阿敏分別被控4項和3項控罪，包括強姦、擅闖女廁，以及用手指性侵受害人。案件進行審理時，控方指出受害人因飲醉而無法抵抗被告行為，其家屬甚至怪罪她，導致一家人關係破裂，受害人無法相信異性。伊斯納里和阿敏各自承認1項強姦罪，前者代表律師求情時聲稱，伊斯納里沒有和其他人串通犯案，後者代表律師則稱，阿敏只是一時衝動才犯案。

法官分別判處伊斯納里和阿敏服刑12年6個月和10年6個月，各自鞭打12下，至於拉登被控1項擅闖女廁和1項指侵受害人罪名，他沒有認罪，案件仍在審理中。

（綜合）