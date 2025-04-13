超級準！「十」字加一筆是哪個字？爆紅心測秒揭一個人的真實性格

中文字相當有趣，只有加了一橫或是一撇，整個意思大不同，《小紅書》上就有個超人氣心理測驗，讓你在十字上面加一筆，你會想到哪個字呢？幫你快速分析你的真實性格，測過的網友都說準！



中文字相當有趣，只有加了一橫或是一撇，整個意思大不同。（01製圖／unsplash.com＠kuponokuwamura）

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A.土

B.士

C.千

D.干



挑選A.土的你

你的情緒都寫在臉上，只要是認定的朋友必定真心對待，相當重感情，但有時候太認真，受傷的會是自己。你的自尊心很強，表面上不是那麼好接近，要和你很熟才能讓你敞開心房，否則你對大家都保持著一定的距離。

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挑選B.士的你

你很講義氣，外在給人樂觀的形象，不太喜歡讓人看到脆弱的一面，真實的你重視朋友勝過自己，有時候很擔心會麻煩別人，什麼事情都想要自己來，有時候內心在意卻表現出不在乎，有時候會覺得沒人懂你。

挑選C.千的你

你喜歡獨來獨往，看起來有點難相處，其實這只是你的保護色，只要熟了之後，其實才會了解你對朋友其實不錯，負責且成熟。你內心追求完美，也不太想讓別人知道你心裡在想什麼，在還沒信任這個人之前，你會寧願保持距離。

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挑選D.干的你

你的個性爽快且成熟，很喜歡和大家分享，是個被大家認證的好朋友，真正的你其實有點吃軟不吃硬，討厭別人和你挑戰，個性正義喜歡打抱不平，內心其實很柔軟，只要別人和你道歉，你就不會去計較。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】