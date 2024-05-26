心理測驗｜第一眼睇到蘋果、大樹定小孩？超準心測揭你一輩子命運

你天生註定是什麼命呢？以下這個心理測驗可以從潛意識看出來你擁有什麼樣的命格，快來測測看有沒有準吧！



Q：以下這張圖片你最關注的是哪個元素？（點圖放大玩心理測驗👇👇👇）

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A.蘋果

B.大樹

C.男孩與狗

D.能量漩渦



A.蘋果

選擇這個答案的你天生命格比較平庸，雖然你是一個普通人，但你知道生活是需要透過很多努力與艱辛去獲得，也明白每個人都有自己的特長與能力，對於幸福的定義也不一樣，不會追求過度的財富與名利，所以可以說是人間清醒地活著，盡力去追求屬於自己的答案，成熟又有自信。

B.大樹

選擇大樹的你天生自帶富貴氣息，但大多是來自你的家庭，你的父母給予你很好的生活條件，他們無私地對你給予滿滿的付出，以創造更好的條件，讓你在社會立足，所以相對於其他人來說，你會有很大一部分要努力孝盡他們，不僅讓他們不要失望，也是提供他們老年更好的生活。

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C.男孩與狗

選擇這個的你天生就是比較勞碌命，因為你擁有很強大的觀察力，你很會為身邊的人著想，站在他們的立場與角度看事情，所以常常會讓身邊的人覺得很貼心，但也因此會委屈自己的情緒，你的個性很負責任，努力追求完美的狀態，積極向上的態度很值得令人學習，可以說是樂天知命的人。

D.能量漩渦

你的命格一直都是很幸運的那種，在遇到任何困難與危機，都可以輕鬆化險為夷，同時也會勇往直前，運用各種智慧與能力化解難關，但是比起大部分的人都已經算是比較平穩、風平浪靜的狀態了，這種勇氣與決心是很值得去學習與借鑒。

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