小紅書心理測驗｜第一眼看到什麼？揭露你「內心最重視的東西」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
生命中有很多事情都很重要，但你知道你自己其實最重視的是什麼部分嗎？家人、工作還是愛情呢？
以下這個心理測驗就可以分析出你最在乎的是什麼。
點圖放大開始測試：
+17
A. 一張臉
你是一個非常重視工作的人，對於你來說，沒有什麼事情會比工作更重要，當然也會有不錯的回報。
你很努力但是很低調，總是默默的付出，不希望被聚焦，某種程度來說也非常喜歡加班，因為你認為這是一種提升自己的方式，加上天生的領導才能，很容易成功，並且樂在其中。
B. 豎琴
家庭的幸福與和諧是你很重視的一件事情，你很擅長處理家庭會出現的各種問題，雞毛蒜皮的瑣事都可以輕鬆拿捏，可以說是天生的情商高。
【延伸閱讀】日本神準「指針測試」 憑直覺選一個時鐘 揭露你未來的戀愛命運（點圖開始測試）：
+18
會給予家人最好、最誠心的對待，讓他們過得幸福快樂是你覺得很重要的事情，無論遇到什麼事情都會堅定地站在家人身邊，陪伴度過難關。
C. 同時看到
你很重視內心的平靜與和諧，喜歡在舒適、穩定的環境專注追求自我的成長。
同時也很關注內心的感受，所以對於外在環境的輿論或是風聲，總是可以專注信任的往前，因為你知道自己要的是什麼，不會受到外在影響，也歸功於自我訓練的強大內核。
【延伸閱讀】超準！你最想走入哪道門？測出你內心深處「最放不下的人是誰」
+14
第一眼看到什麼？神準測出未來財運 如看到「他們」你將遇貴人超準！小紅書人氣「貓手測試」 揀一種貓咪肉球即知你點解冇朋友第一眼睇到乜？小紅書超人氣測試 神準測出你畀人嘅「第一印象」超準！你最想走入哪道門？測出你內心深處「最放不下的人是誰」
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】