危險！2男女合力「連人帶輪椅」推上扶手梯　網民：碌落嚟就大鑊

不時有宣傳提醒市民「攜帶大型行李應乘搭升降機」，更何況是輪椅人士？日前有網民於社交平台分享照片，疑似於商場看見2名男女合力推着1名坐在輪椅婦人，直接登上扶手電梯，指危險一幕引來不少人圍觀。



大批網民譴責相中男女罔顧輪椅人士，以及其他路人安全，「碌咗落嚟就大件事」、「慳時間都唔係咁慳」、「使唔使搵命博，最多咪唔上」；惟有人表示理解，「商場啲𨋢有時好難等到有位入」、「健全嘅人爭住撘𨋢，坐輪椅嘅入唔到」，但認為兩人應求助商場職員，而非做出累人累己的行為。



2名男女疑於商場推輪椅人士搭乘扶手電梯，被網民狠斥危險。（threads圖片）

「連人帶輪椅」推上扶手電梯

該目擊者在threads帳號上傳照片，顯示事發地點疑於商場內，2名男女正和1名坐在輪椅的婦人搭乘扶手電梯，女子從後捉緊輪椅，男方則站在前方，單手抓實電梯扶手，另一手協助拉緊輪椅，兩人「前後夾擊」，確保輪椅不會向後倒；坐在輪椅婦人則雙手緊握兩旁扶手。雖然未知相中地點，以及附近是否有升降機，但樓主指當時有不少途經路人在旁圍觀這危險一幕。

相中可見2名男女合力，將坐在輪椅的婦人推上扶手電梯。（threads圖片）

網民斥危險：碌咗落嚟就大件事

許多網民看過照片後都驚呼危險，「咁恐怖，碌咗落嚟就大件事」、「使唔使搵命博，最多咪唔上」、「太危險喇，中間坐輪椅個婆婆個樣都好擔心咁，慳時間都唔係咁慳」、「撐唔住嘅話就係另一個故事」、「起碼男士應該喺後面，以防後翻」、「我見到咁都會等佢上晒去，先夠膽搭」。

有網民估計相中男女未必是貪方便，「商場啲𨋢有時好難等到有位入」、「健全嘅人爭住撘𨋢，坐輪椅嘅入唔到」。有留言則提議更保險方法，「可以同職員聯絡，睇吓點樣安排架輪椅上去」、「應該摺埋個輪椅，扶個老人家搭𨋢」。

相關報道：港鐵黃大仙站扶手梯意外 3人連輪椅倒下 當中兩人倒樹葱互壓

港鐵曾發生推輪椅搭乘扶手電梯意外

港鐵曾發生推輪椅坐扶手梯意外。黃大仙站一條由大堂通往地面的上行扶手梯，有3名乘客乘扶手梯，其間不慎向後仰天跌倒，其中兩人「倒豎葱」般倒在梯級上，另一人亦跌坐梯級，單手拉住扶手阻止跌勢，旁邊有一張摺起輪椅。

港鐵回覆《香港01》指，當時一名乘客在扶手電梯上懷疑失平衡跌倒，同時令兩名同行乘客跌倒，事件中3人均表示不需送院並自行離開車站。

女途人走上扶手梯協助傷者。（網上截圖）

（threads＠6shitdog）