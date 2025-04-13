點$90件開心果芝士蛋糕！港女公審蛋糕「長這樣」　揚言：無下次

開心果美食近年風靡全港，有港女日前光顧上環某西餐廳，點了1件90元的開心果芝士蛋糕為家人慶生，事後貼圖公審餐廳「為咗賺錢可以無良到咁」，認為蛋糕只是在「普通芝士蛋糕」表面添加開心果碎，蛋糕亦完全未能嚐出開心果味，怒斥「我都係為咗個『開心果』先叫，成功俾佢呃咗」，揚言「無下次」。



許多網民都覺得餐廳「搵笨」，「搶錢」、「黐線，啲碎合返埋都唔知有無1粒開心果」、「咁樣真係唔收貨」，又揶揄餐廳疑涉嫌違反商品說明條例，惟樓主指出「但佢真係有開心果同芝士蛋糕」，所以未能向相關機構舉報。



港女抱怨該開心果芝士蛋糕，只是表面添加開心果碎。（《愛回家之開心速遞》劇照）

上環西餐廳慶生 點90元開心果芝士蛋糕

「警世文，我要防止下一個水魚」，該名女食客在threads帳號發帖，指她日前和家人到位於上環某間西餐廳慶祝生日，點了1件作價90元的「開心果芝士蛋糕」。不過蛋糕上桌後她極為不滿，貼圖怒斥「我真係X岀聲，宜家啲餐廳為咗賺錢可以無良到咁」，兼揚言「無下次」。

蛋糕僅表面加開心果碎 食客極失望

從事主上傳2張照片顯示，該餐晚飯連甜品、以及加一服務費，扣減優惠後，合共1,902元。餐廳雖提供寫碟服務，但樓主形容最令她失望的是，所謂開心果蛋糕「原來係普通芝士蛋糕」表面添加開心果碎，她完全未能嚐出蛋糕有開心果味，氣憤稱「我都係為咗個『開心果』先叫，成功俾佢呃咗」。

單據顯示該餐晚飯合共1,902元，其中開心果芝士蛋糕則需90元。（threads圖片）

事主失望形容蛋糕「係普通芝士蛋糕」，只於表面添加開心果碎而已。（threads圖片）

事主又批評餐廳整體食物價錢其實不算便宜，但直言「貴唔係問題，唔值先係問題」。加上當日餐廳只有1個樓面職員，等候近1小時主菜才能上桌，故狠批「成間餐廳性價比都好低」。

網民嘲諷：啲碎合返埋都唔知有無1粒開心果

帖文一出，有網民認為「$90一個slice好貴」、「真係幾X街，搣幾粒碎」、「黐線，啲碎合返埋都唔知有無1粒開心果」、「水魚之都，咁樣90蚊」、「宜家見到開心果一律覺得係伏」、「香港好似食咩都智商稅咁」。

蛋糕及開心果並存 未算違反商品說明條例

有人估計會否是蛋糕味道不足引誤會，「會唔會係佢加咗開心果醬喺蛋糕，但食唔出」，樓主回覆指「反正我望唔岀食唔岀，就食到普通芝士蛋糕味」。有留言質疑餐廳餐牌或有誤導成份，「違反商品說明條例？」，但樓主指出「但佢真係有開心果同芝士蛋糕」，所以亦無可奈可。

（threads＠foodie_aoa）