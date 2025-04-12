銅鑼灣現借錢食飯黨！巴基斯坦男偕妻推BB車　向路人索錢被1句KO

借錢黨出沒銅鑼灣？日前有女生途經銅鑼灣街頭，遇到1名自稱來自巴基斯坦的男子，對方偕妻子推嬰兒車，並指向車上的小孩，直接向她索錢買食物。由於樓主當下已知曉是騙案，遂以1理由拒絕對方，同時斷言「幫你唔到」。她事後在社交平台公開事件，無奈稱「我無諗過原來宜家係可以周街問人攞錢」。



有網民紛紛留言表示曾有類似經歷，勸籲港人要小心提防以免受騙，「呢個世界太多壞人，愈幫得多，壞人愈多」、「出街要小心保護自己」。



有演員兼潛水教練分享日前途經銅鑼灣時，遇到借錢請食飯黨經歷。（資料圖片）

途經銅鑼灣街頭 遇操英語人士尋求協助

身兼演員及潛水教練的葉梓敏於周五晚上（11日）在threads帳號發帖，指日前途經銅鑼灣街頭，突然聽到有人以英文詢問：「請問有無人識（講）英文？」熱心助人的她以為對方是遊客，猜測對方只是想問路而已，沒有戒心下便走上前表示自己會說英語，並了解對方有何需要。

身兼演員以及潛水教練的葉梓敏，在銅鑼灣遇到操英語人士尋求協助。（「katieip1223」IG截圖）

疑巴基斯坦男子攜妻兒 當眾向路人索錢買食物

詎料男子自稱來自巴基斯坦，之後指着同行妻子，以及2名坐在嬰兒車的小孩，乾脆地向樓主索錢以購買食物。樓主形容「未聽完佢想講啲乜，我就直接了當佢」，先是向對方表示自己為失業人士，再斷言「幫你唔到」。她事後驚訝稱「無諗過原來宜家係可以周街問人攞錢」，又笑指「咁我係咪都應該問吓佢：『我都想買嘢食啊￼，請問你可唔可以俾啲錢我』」。

男子稱來自巴基斯坦，攜同妻子推嬰兒車，在街上向路人索錢買食物。（示意圖／GettyImages）

網民遇騙徒經歷逐個睇

不少網民留言分享類似騙徒經歷，「有個阿婆喺深水埗北河街和太子地鐵站門口出沒，專問遊客及外傭姐姐拎錢，唔畀就鬧人」、「我試過被外國人問，咁啱喺supermarket（超市）買完嘢，成架車都係食物，我拎起咗盒生果畀佢，佢話唔要，繼續去問其他人拎錢」、「佢（騙徒）嗰陣話：『I’m from Palestine（巴勒斯坦）』，有一刻諗佢係咪難民諗住幫，但我身上無Cash叫佢企喺原地等一等我去撳錢，點知佢話隔籬有ATM，我哋唔要食物要Cash，返原位已經無晒影」。

借錢黨不時出沒 網民勸港人小心提防騙徒

有留言奉勸港人要小心提防騙徒，「好彩我個樣係生得比較惡，唔笑嗰時從來無人咁樣問我」、「宜家好多人周街問人拎錢，不過講英文嘅少啲，多數講中文」、「詐騙新招數」、「香港人唔好再白白送上善心，呢個世界太多壞人，愈幫得多，壞人愈多」、「出街要小心保護自己」。

（threads＠katieip1223）