小巴無閂車門照行駛！驚險影片網上瘋傳　乘客這樣反應遭網民鬧爆

行車時要關好車門「是常識吧」！網上流傳1條影片，顯示有小巴行車期間一直車門大開，未知是有意還是無意沒有關車門，惟車上乘客見狀全都不以為意，非但沒有提醒司機，反而如常開聲要求在下一站下車。



許多網民嘲諷「涼啲呀嘛」、「上落都快啲」、「部小巴係咪林雪揸？」，更多人直指有關情況危險，乘客理應即時通知司機，並非拍片上網公審，大鬧乘客都應負上責任。



小巴維持時速23至28公里車速，未算很快，但可見車門一直打開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車門離奇打開，門上張貼車牌號碼，未知是司機是有意還是無意沒有關車門。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車門離奇打開 乘客無人出聲提醒司機

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約9秒，可見當時是夜晚時份，小巴維持時速23至28公里，未算很快，但車門卻離奇地打開，門上張貼車牌號碼。未知是司機是有意還是無意沒有關車門。但車上乘客卻全沒反應，無人向司機作出提示，其後有1人開聲，要求在下一站下車。

許多網民嘲諷指「涼啲呀嘛」、「部小巴係咪林雪揸？」，亦有人認為情況危險，理應即時通知司機。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

網民鬧爆︰其實應該出聲同司機講

影片引來大量網民討論，有人嘲諷「環保慳返啲冷氣」、「通風啫」、「易上易落」、「以前未搭過『亡命小巴』？」。不過，更多網民認為即使小巴有安全帶，情況比較危險，鬧爆乘客不出聲等於縱容有關行為，「出咗事都係自已攞嚟」、「其實應該出聲同司機講」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）