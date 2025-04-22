買2杯珍奶要3個杯！家長提1要求被拒開罵　目擊者斥責教壞下一代

不少店家都會盡量滿足顧客的要求，但假如要求不合理或能力所限，那當然要拒絕！最近1名網民在社交平台上發文，表示日前在1間台式飲料店目擊離譜一幕，當時有一對家長帶同女兒到來，共點了2杯飲料，卻要求店員多提供1個空杯，以便把珍珠奶茶分成3杯，而店員也有給予空杯。詎料該名母親又提出「借匙羹分珍珠」，店員表示店內沒有供客人使用的木匙羹，只有沖奶茶專用的匙羹，故無法讓他們使用，父親聞言竟立即大罵「借支匙羹都唔得？」，然後高聲責罵店員。



樓主見到該對父母的行為，忍不住出聲喝止，其後在帖文直斥「麻煩你哋做好榜樣畀個女睇，唔好教壞下一代」。



有家長買了2杯珍奶，母親為了將其中1杯一分為二，要求店員提供空杯和匙羹，惟店員指匙羹不能外借時，即被該名父親大聲斥責。（《親親我好媽》劇照）

家長索空杯及借用匙羹分裝珍茶

樓主在Threads上發文，表示日前於銅鑼灣1間台式飲料店目擊事件，稱該對家長中的母親並非說廣東話，女兒歲數不大，3人點了2杯珍珠奶茶，該母親拿取飲料後要求店員提供空杯，以便將其中1杯奶茶分成2杯。雖然店內繁忙，但店員亦有滿足相關要求，「點知個女人仲要得寸進尺，問人哋借匙羹分珍珠」。

拒絕外借員工專用匙羹 店員即捱罵

樓主續稱，店員已經態度很好地解釋，表示店內沒有提供木匙羹，唯一的匙羹為員工沖奶茶所用，故不能外借，不料父親聽後高聲大罵，「借支匙羹都唔得？」，態度非常差。

樓主在文中慨嘆相關家長不懂身教，「麻煩你哋做好榜樣畀個女睇，唔好教壞下一代」。（網上圖片 / Pinterest）

樓主在文中慨嘆相關家長不懂身教，「麻煩你哋做好榜樣畀個女睇，唔好教壞下一代」，又指自己當下忍不住出言批評該對父母，並在文中直言希望他們能反省其行為，「香港就係畀呢啲西客搞衰晒……希望你哋見到呢個post會反省下自己行為，諗下點樣先算係一個好榜樣」。

網民：當自己係大爺

帖文一出，大批網民紛紛留言，並指涉事父母的行為的確不合理，「分杯冇問題，小朋友真係未必飲得晒，借匙羹都冇問題，但係人哋唔肯借，你又走去X（鬧）就係問題，更何況人哋一早已經同你講咗匙羹係員工專用」、「我諗講嚟講去都係態度問題」、「點解啲人成日覺得鋪頭會願意或者可以借啲工具畀客用」、「其實明知飲唔晒要分杯，咪自己帶匙羹囉」、「衛生問題，人哋職員用嚟沖茶嘅匙羹點可以外借㗎，究竟有冇腦」、「買嗰幾十蚊嘢當自己係大爺」。