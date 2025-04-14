內地女Cosplay《哪吒2》角色　慘遭陌生男以為穿日本和服當街辱罵

近日貴州一名陳姓女子哭訴，她化妝打扮成中國國產電影《哪吒2》（哪吒之魔童鬧海）的一個角色到戶外廣場，沒想到一名男子突然衝了過來，對著她各種辱罵，不僅罵她，還連她的家人一起罵。



被陌生男子近距離辱罵，陳姓女子當下非常緊張和害怕，著急詢問對方為什麼那麼生氣。後來才搞清楚，男子誤會她是在扮演日本人，穿的是日本服裝。

中國國產電影《哪吒2》（哪吒之魔童鬧海）打破多項票房紀錄。（官方海報）

《哪吒2》中的石磯娘娘（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

《哪吒2》中的石磯娘娘（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

解釋了自己是Cosplay國產電影角色 對方仍想出手打她（點圖放大瀏覽）：

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即便女子好好解釋，她是扮演自家國產動漫電影《哪吒2》裡的石磯娘娘，不是什麼日本人，但男子情緒還是相當激動，甚至做出攻擊打人的動作。

這起衝突雖是誤會，但在中國大陸的確經常發生穿著日式服裝遭到言語辱罵的事件。2024年，大陸1名年輕女子到南京植物園觀光，她穿了日式和服讓一位大媽不滿，怒斥女子「沒上過學嗎」，多次下令她脫掉和服。同年10月，一名女子在三亞海灘穿和服拍照，遭到旁邊遊客怒罵：

中國人在這裏穿和服啊？笨蛋。

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