內地女穿漢服逛走意大利街頭　竟惹來同胞嘲諷　當地人反應如何？

意大利佛羅倫斯向來遊客如織，但若在旅遊人潮中發現有人穿起自己國家的傳統服裝，會做何感想？一名中國大陸網民近日在抖音上傳一則影片，影片中一名女子身穿大紅色漢服，妝髮也特別搭配服裝梳起古裝造型，此舉卻引來疑似也是陸籍女遊客的反感，質問該名漢服女子「多難為情」。



從抖音歷史影片上看，這不是第一次有陸籍遊客在佛羅倫斯穿起漢服拍照，有人還換穿多件不同款式的漢服，在著名景點聖母百花大教堂及老橋等地拍下穿漢服的身影。

穿着華麗的漢服走在意大利街頭，你覺得合適嗎？（按圖了解）

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但該名身穿大紅漢服的女子，卻在佛羅倫斯街頭擺拍時，受到同胞質問。一名身穿黃色外套的女遊客先是向漢服女子走近，詢問她是否「是中國人」，漢服女子也大方坦承自己是中國人。在確認身分後，黃衣女遊客才向漢服女子表示：「為甚麼旅遊要穿這種衣服？」「一看就知道，這多難為情」。

漢服女子並未退縮，反問黃衣女子「這是我們中國的傳統服裝」、「我為甚麼不能穿這種衣服？」等語，然後繼續在百花大教堂附近的街頭擺拍。

該影片在抖音曝光後，部分大陸網民認為：

．「會說中國話的未必是中國人，長着中國臉的未必是中國心」

．「中國的美並不是所有人都能欣賞」

．「別回中國了，會讓妳難為情」



但也有人指稱這根本不是漢服是戲服：

．「這種誇張的雲袖緞，跟古代勞作的老百姓有半點交集嗎？」



也有網民反嗆該名黃衣女遊客，認為中國的漢服之美，其實無論在哪個國家都可以表現：

．「社會在前進，但很多人的思想依然陳腐」

．「有些國人骨子裏自卑」

．「文化自信真好看」



也有人敲碗表示：

．「這漢服美極了！別打馬賽克呀，讓中國人看看這位覺得難為情的大姐長甚麼樣子」



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