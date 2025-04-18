剛結婚7個月！熱心男協助指揮車禍現場交通　慘遭酒駕司機撞斃

熱心助人換來竟是斷送性命，實在令人惋惜。馬來西亞一名男子在路上目睹車禍發生，即時下車協助指揮交通，卻被一名酒後駕駛司機撞倒。該司機曾企圖肇事逃逸，幸好最終被民眾合力攔截，再將其交予警方，惟男子仍因重傷，當場證實不治。死者遺孀指，和丈夫剛結婚滿7個月，對其離世感傷痛，「這是我們婚後第一次一起慶祝開齋節，才剛剛製造美好回憶」。



肇事司機涉嫌酒駕被捕，當地警方援引《魯莽駕駛導致他人死亡》，以及《酒駕導致死亡》調查案件，亦揭發其共有22張違反交通罰單。疑犯目前被延長扣押至周三（16日），案件將提呈給柔州檢察署。



馬來西亞有男子於馬路上目睹車禍，下車協助指揮交通時，遭酒駕司機撞斃。（網上圖片）

熱心男路上見車禍 下車協助指揮交通

綜合馬來西亞媒體報道，這宗雙重車禍發生於2025年4月13日約凌晨2時10分，一名緬甸籍的電單車司機在柔佛新山某加油站附近，因車輛失控而翻側倒地，重摔下當場喪命。37歲熱心男子陶菲克（Mohd Taufik）剛好和妻子以及朋友外出聚餐，準備回家路上目睹意外，決定下車協助指揮交通，以及保護死者遺體，免被其他車輛輾過。

不幸被路過車輛撞斃

陶菲克的妻子尤索夫（Suhaidah Yusof）指，和丈夫目擊意外後，即時將座駕停泊路邊，「當時也有其他車子停下來查看情況和幫忙指揮交通，但老公不讓我下車，叫我在車上等」。待丈夫下車幫忙不久後，她聽到一聲巨響，隨後便有民眾上前，告知其丈夫被車撞倒了。

37歲死者陶菲克（圖左）和妻子合照。（網上圖片）

肇事私家車司機企圖逃逸 被群眾截停轉交警方

肇事司機為25歲男子，他當時駕駛1輛寶馬私家車（BMW）途經上址，撞人後曾企圖逃逸，最後在事發地點約800米外被民眾攔下，再將他轉交給警方；而陶菲克因身體多處重傷，當場證實不治。從網上流出現場照片所見，涉事為1輛白色寶馬私家車，車前泵把近乎脫落，車後方玻璃亦明顯有破裂。

涉事的寶馬私家車。（網上圖片）

白色私家車後方玻璃明顯碎裂。（網上圖片）

25歲駕駛寶馬男司機撞人後曾企圖逃逸，在事發地點約800米外被民眾攔下。（網上圖片）

死者剛和妻子結婚7個月 如今天人永隔

令人惋惜的是，死者才剛和妻子結婚滿7個月，遺孀尤索夫對突如其來意外，至今仍驚魂未定，難以接受在開齋月期間失去丈夫，「這是我們婚後第一次一起慶祝開齋節，才剛剛製造美好回憶」，又憶述意外前一天，丈夫曾表示渾身發熱和有頭暈症狀，翌日康復許多才決定出外走走，未曾想會遭遇不測。陶菲克父親形容兒子生前樂於助人，「他是個負責任的孩子，常主動補貼家用」，對兒子離世噩耗感悲痛。

死者遺孀尤索夫對失去丈夫感悲痛，「這是我們婚後第一次一起慶祝開齋節，才剛剛製造美好回憶」。（網上圖片）

25歲寶馬男司機涉嫌酒後駕駛被捕

當地警方回應事件時證實，25歲肇事男子涉嫌酒駕被捕，援引1987年陸路交通法令第41（1）條文《魯莽駕駛導致他人死亡》，以及第44（1）條文《酒駕導致死亡》調查案件。調查亦揭發男子共有22張違反交通罰單，包括路稅過期、車子改裝、車牌不符合規格、沒有張貼P牌標籤等。

（綜合）