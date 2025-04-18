公共圖書館借書逾期未還　12年後補交罰款$XX　港媽：贏99%香港人

借書記得要準時還書！有港媽跟上「打敗99%人」潮語的潮流，在網上發文分享12年前將1本逾期未還的公共圖書館圖書放進還書箱，但未有交逾期罰款，她近日欲在公共圖書館借書時，發現需先補交罰款才可借書，最終交了99元。港媽笑言，12年後才補交罰款，「今次真係贏咗99%香港人」。



有港媽於網上發文分享，近日補交12年前逾期歸還圖書的99元罰款。（Threads圖片）

該港媽於Threads發文寫道：「公共圖書館逾期圖書12年先還錢，今次真係贏咗99%香港人。」照片可見，港媽於今年4月16日才繳交99元逾期罰款。

港媽借書逾期未還 12年後才交罰款

她留言解釋為何只需繳交99元，而非「封頂價」130元，是因為12年前在家發現有本公共圖書館圖書逾期未還，於是「求其放落去」圖書館還書箱，「12年後借唔到書先還錢」，強調「大家唔好學」，笑言「唔可以畀個女學阿媽啲衰嘢」。港媽又認為似乎圖書館職員在追款上未盡全力，「一日唔借書，一日都唔會追佢還錢」。

不少網民留言分享向公共圖書館交罰款的經歷，「試過中五借咗，去到出嚟做嘢10幾年先返圖書館報失，代價係$4XX」。（資料圖片）

網民：曾被圖書館罰500元

不少網民留言分享向公共圖書館交罰款的經歷，「我畀圖書館要500（元）」、「試過中五借咗，去到出嚟做嘢10幾年先返圖書館報失，代價係$4XX」、「我係嗰1%，上兩個月終於還咗，22年，無記錯封頂價係$130，再加本書嘅錢，最終用$200開啟返我張圖書證，多謝圖書館大人不記小人過」。有網民自爆，「我阿叔，巿政局年代借咗書冇還，而家都唔敢入公共圖書館」。

網民：差數元被告上小額錢債審裁處

有網民稱，圖書館職員做事十分均真，即使小額金錢也會認真對待，「我試過差圖書館幾蚊，佢去小額錢債告我……最後上庭連手續費好似五六百」、「我試過過咗期掉入還書箱，唔知幾耐之後，係寄咗張$1.5嘅繳費通知嚟我家」。

有網民稱，圖書館職員做事十分均真，即使小額金錢也會認真對待，「我試過差圖書館幾蚊，佢去小額錢債告我……最後上庭連手續費好似五六百」。（資料圖片）

網民：圖書館致電欲還多付的5毫

有網民分享搞笑經歷，「同大家分享1件我屋企人覺得我好搞笑嘅事件，當年（應該讀u）我遲咗還書，但係我冇乜時間喺office hour還書同罰錢，跟住我黐咗張10蚊膠銀紙喺書上面塞咗落去還書箱（要罰$9.5），搞到圖書館打去我屋企同我屋企人講要找錢，我老竇老母表示笑死」，網民笑言「好盡責」、「政府1個仙都唔可以收多收少」。

根據香港公共圖書館網頁資料，若逾期歸還圖書館資料，每項成人圖書館資料／資料附件每天1.5元，最高罰款額130元。（「香港公共圖書館」網頁截圖）

成人圖書逾期罰款「封頂價」130元

根據香港公共圖書館網頁資料，若逾期歸還圖書館資料，每項成人圖書館資料／資料附件每天1.5元，最高罰款額130元；每項青少年圖書館或兒童圖書館資料／資料附件每天0.5元，最高罰款額25元。