女子唱卡拉OK染皰疹病毒！口鼻起水泡極癢　散到臉上這部位極崩潰

唱卡拉OK也要小心注意衛生！內地有女子多年前在卡拉OK唱歌消遣，懷疑將咪高風放得太近嘴巴而感染惡菌，回家後發現嘴巴四周起水泡兼腫痛痕癢，而且近年來不斷反覆感染，後來才驗出是感染單純皰疹病毒。女子表示復發時不只嘴巴鼻子的範圍受感染，今年還傳染到臉頰上，令她大感崩潰，因而提醒大家，「公共場所的公共用品還是要保持距離」。



黃女指懷疑將咪高風放得太近嘴巴，因而感染皰疹病毒。（影片截圖）

皰疹病毒8年來不時復發，令黃女十分困擾。（影片截圖）

唱K時嘴巴貼近咪高風疑染皰疹

綜合內地媒體報道，居於浙江的黃姓女事主，在2017年與閨密到卡拉OK唱歌，她學歌手將嘴巴貼近咪高風，惟唱K後發現「嘴巴周圍起水泡，腫痛很癢」，其後少知道原來感染了單純皰疹病毒。

皰疹無藥可治會反復發作

黃女指這8年來皰疹反覆發作，不只是在嘴巴及鼻子範圍受感染出水泡，今年還發現上擴散到臉頰，令她大為崩潰。黃女提醒大家，「公共場所的公共用品還是要保持距離」。她指這個病毒終身目前無藥可治，只能用藥緩解，還會反復發作。

病發時嘴巴鼻子周圍會起水泡，腫痛痕癢。（影片截圖）

黃女提醒大家，「公共場所的公共用品還是要保持距離」。（影片截圖）

近年更在面頰上都出現水泡，情況令黃女極崩潰。（影片截圖）

事件引起網民關注，有人表示「這個有潛伏期的，一般免疫力低下的時候就復發，唱歌當時就感覺到發熱變癢，那說明之前就感染了」，「也不一定就是因為咪高風感染的」、「這是要找KTV麻煩才說的吧」。

疱疹經由直接接觸傷口或分泌物感染

據報，單純皰疹病毒潛伏期約2至20天，發病7至10天，目前沒有疫苗可預防，嚴重或經常復發者可考慮口服抗病毒劑，較輕微皮膚感染外用藥劑則可改善症狀及縮短病程。

據世界衛生組織資料，疱疹病毒可經由直接接觸傷口或分泌物感染，例如接吻或親子間傳遞咀嚼過的食物。多數的人在兒童時期就被感染，首次感染可能無症狀。有症狀的孩童可能以口齦炎為表現，病程約 12 天。在少數免疫力低下的孩童身上，也可能造成皰疹性角膜炎、皰疹性腦炎。