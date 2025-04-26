為患癌女兒慶生！蛋糕網店收款後失蹤　港媽罵：黑店　真相更暗黑

許多人會選擇在網店購買蛋糕，除了要留意店舖有否領取食物牌照外，亦要小心提防騙徒！近日有港媽於網上飲食群組發文，指她打算購買蛋糕為剛完成癌症手術的女兒慶祝生日，並從網店訂購750元的蛋糕。不過當她完成網上付款後，再詢問對方有關送蛋糕事宜，則沒再獲得回覆，個別訊息更顯示為「無法傳送」，故氣憤斥「黑店騙財」，並公開事件以免他人「中招」。



有網民批評蛋糕店無良，「FB網店騙案一直存在，就當畀錢買教訓」、「當施捨咗畀乞兒，同埋當做善事為你個女積福」。有網民留意到事主轉帳的銀行帳號號碼是個人戶口，號碼於防騙伺服器顯示為「高危有伏」，相信樓主是遇騙徒冒認店舖，又指同名的店舖早於去年底宣布結束，並提醒顧客要提防其他冒充該店的網址和電話。



有港媽經網店欲買蛋糕為女兒慶生，不幸遇騙。（《愛的迫降》劇照）

港媽經網店買蛋糕 欲為患癌女兒慶生

「蛋糕黑店警世」，該港媽在facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」發文，指日前光顧1間叫「Kickcake蛋糕專門店」的網店購買蛋糕，打算為剛完成癌症手術的女兒慶祝生日，卻不幸遇到「黑店騙財」，事關她付款後被店方「已讀不回」，無法再聯絡。

港媽於WhatsApp傳送短訊，查詢能否訂製小白（Olaf）蛋糕。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

店方當時表示可以。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

港媽之後經轉數快，並轉帳750元。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

付款後詢問送蛋糕事宜 多次被已讀不回

樓主上傳多張照片，顯示她先是於WhatsApp傳送短訊，詢問店舖能否訂製小白（Olaf）蛋糕，對方表示可以後，她便經由網上轉數快轉帳750元。惟當她完成付款後，多次詢問對方有關送蛋糕事宜，則被「已讀不回」，她於是經facebook再次尋求蛋糕店回覆，訊息更顯示為「無法傳送」。

當她完成付款後，多次詢問對方有關送蛋糕事宜，被「已讀不回」。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

她再經facebook尋求蛋糕店回覆，訊息顯示為「無法傳送」。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

事主斥黑店：卑鄙無恥

樓主認為「錢唔係問題」，最令她氣憤的是特意為女兒預訂對方喜歡的人物角色蛋糕，想着哄她開心，卻被店舖欺騙，怒斥對方「卑鄙無恥」，又指涉事蛋糕店分別於facebook以及Instagram都有帳號，因而決定公開事件，提醒他人小心。

網民安慰：當做善事為女積福

有網民留言安慰樓主，「FB網店騙案一直存在，就當畀錢買教訓，你最多畀佢呃幾百騙幾千，騙幾萬大有人在」、「當施捨咗畀乞兒，同埋當做善事為你個女積福，祝佢以後身體健康」，又指光顧網店其實並不可靠，「有無食物牌未知，可能屋企做未定，之後再地鐵交收，綱頁做得幾靚，一心諗住開心訂蛋糕變成一肚氣，幫襯實體店較穩陣」。

網民指事主遇騙 稱被冒認蛋糕店早已結業

但有網民指出樓主應是遇上騙徒。有人貼出截圖，指一間名為Kickcake.co蛋糕店早於2024年11月22日宣布結業，當時亦有提醒客人要小心提防其他冒充該店的網址或電話，「你中scam啫，人哋原裝間嘢都執埋」、「佢啲like全部都係假acc，你睇錯假page」、「fb成日彈好多呢啲廣告出嚟呃人」。

有人又留意到事主轉帳的銀行帳號號碼並非公司所持有，反屬於個人戶口，「買嘢不會入個人户口？」、「公司户口起碼真係有嗰間公司」，加上帳號號碼於防騙伺服器顯示為「高危有伏」，相信樓主是遇騙徒冒認店舖，不慎遇騙。

事主轉帳的銀行帳號號碼並非公司所持有，反屬於個人戶口，帳號號碼於防騙伺服器顯示為「高危有伏」。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

（facebook「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」）