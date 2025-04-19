復活長假｜港車北上被內地司機嘲慢似蝸牛　影片瘋傳網民拆解原因

復活節長假期，不少港人都選擇北上玩樂，有部份外遊港人就選擇自駕遊。然而，日前網傳影片，疑有內地司機於高速公路發現港人司機行駛太慢，於是拍片上傳到內地社交平台，並多次批評港車「太討厭」、「蝸牛」，甚至不屑表示「回香港開吧」。



影片被轉載至本地社交平台，引起網民熱烈討論，有網民就懷疑港人司機「搞錯快線」，「上面左線先係快線」、「佢以為自己揸緊慢線可以慢慢行」。



有內地司機於高速公路發現有港人司機疑行駛太慢，於是不滿批評港車「太討厭」、「蝸牛」。（網上影片截圖）

近日網上流傳影片，有內地司機在高速公路上發現有港車北上，疑因對方於快線駕駛太慢而上傳影片，批評「港澳單牌車跑高速比一車兩箱油更蝸牛」。

內地司機不滿 多次嘲笑「蝸牛」

從影片可見，片主前方有1黑1白私家車，分別掛上香港車牌及澳門車牌，兩輛汽車均在左線行駛。片中司機多次以輕蔑的口吻批評港車「太慢」，「這班港牌的蝸牛太討厭了」、「那港澳牌車蝸牛來的」，甚至表示「回香港開吧！那麼慢！」，最終切至慢線再爬頭。而司機對港車的評價，引起部份內地網民認同。

有內地司機於高速公路發現有港人司機疑行駛太慢，於是不滿批評港車「太討厭」、「蝸牛」。（網上影片截圖）

有內地司機於高速公路發現有港人司機疑行駛太慢，於是不滿批評港車「太討厭」、「蝸牛」。（網上影片截圖）

有內地司機於高速公路發現有港人司機疑行駛太慢，於是不滿批評港車「太討厭」、「蝸牛」。（網上影片截圖）

不過，影片沒有注明事發日期及確切地點，而相關影片日前被轉載至Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組禁off topic（分流/後備免批版店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團）」。

網民懷疑港人司機忘了「內地左線為快線」

由於內地左線才是快線，有網民就懷疑港人司機記錯快線與慢線，「上面左線先係快線」、「佢以為自己揸緊慢線可以慢慢行，佢唔記得咗大陸左線先至係快線」、「快線X去邊都要做快線X」。

亦有網民為港車抱不平，表示「駕駛文化要適應」、「人生路不熟，揸慢少少都正常」，還有人表示內地司機「落到嚟香港揸咪又喺快線揸到鬼死咁慢」。

（Facebook）