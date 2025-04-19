同事請喪假出國旅遊！他不解發問「還有心情玩」？引起網友熱議

一名台灣網友分享，近期有同事請了「喪假」，結果卻在服喪期間，跑去泰國、越南旅遊，讓他相當傻眼，直呼「親屬過世，真的有人還有心情出國玩嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在PTT以「同事請喪假，結果出國玩？」為題，指出同事以「直系親屬過世」為由請喪假，他便詢問對方「還好嗎？」，沒想到同事卻回「很好啊，去了一趟泰國、越南」，他便反問「不是家人過世嗎？」。

【延伸閱讀】老婆入加護病房台人夫請假竟被拒 副經理暖心相助 後續令人心寒（點圖放大閱讀）：

+ 9

這名網友進一步說明，對方不避諱地表示「我請禮儀公司處理，文件那些也都找代辦」，這種處理方式讓他相當不解，直言「親屬過世，真的有人還有心情出國玩嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示：

「每個人處理悲傷的方式不同，不要管別人，出門玩也是一種散心，暫時遠離悲傷氛圍、靜一靜」、

「人家出國療傷不行？」、

「人家有證明就能請，出國玩也他家的事，沒人說喪假就要治喪」、

「現代人不是都這樣？什麼守孝百日都沒在管了」、

「管太多了吧」、

「誰喪假不請滿？」。



【延伸閱讀】王星被賣豬仔｜8大原因令人還是想去泰國旅遊 泰觀光局教自保法（點圖放大閱讀）：

王星被賣豬仔｜8大誘因令人還是想去泰國旅遊 泰觀光局教自保法（01製圖）

+ 25

不過，也有部分網友回應：

「可能是多的幾天請一請，反正通常公祭家祭之類的有出席就好」、

「公祭家祭有出席就好，其他日子請假怎樣是他的事」。



延伸閱讀：

電影業沒落？900人大影廳「坐不到30人」 過來人曝關鍵：問題不在串流

台灣夫妻狂秀1徽章給日本人看 一票網友看傻轟丟臉：情勒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】