王星被賣豬仔｜8大原因令人還是想去泰國旅遊　泰觀光局教自保法

近期泰國擄人事件頻傳，不少人開始擔憂赴泰旅遊是否安全？



據台灣政府說法，泰國曼谷大部分治安尚屬安全，偶爾會出現夜生活場所的詐騙消費案件。不過，就有網友在社交平台分析出8大泰國誘人原因，勸大家務必要三思而後行。

王星被賣豬仔｜8大誘因令人還是想去泰國旅遊 泰觀光局教自保法（01製圖）

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一名網友在Threads上列出了8點泰國旅遊的誘人原因，說明自己赴泰旅遊後，常受到多項誘惑，守不住荷包，回來後也常思念異鄉，因此勸民眾若想前往觀光，務必三思而後行。

1. 7-11陷阱

泰國便利店分佈密集，平均幾百米就有一間，走到哪都能看到招牌在招手！內含各種泰國限定零食和微波食品，小心錢包失守、行李超重。

2. 微笑病毒

泰國人的親切笑容具有高度傳染性，就算對方跟你假笑，你也可能會不自覺跟著微笑，還會學著說「薩瓦迪卡」（你好）。

3. 按摩成癮症

每小時250泰銖（約56港元）的按摩，讓身體得到前所未有的放鬆，容易上癮，回來後身體會重度思念。

4. 泰奶中毒

一天一杯根本不夠！香濃滑順的泰式奶茶，讓IG動態充滿手持泰奶照。

5. 路邊攤美食誘惑

50泰銖（約11港元）的海南雞飯、50泰銖的炒粿條，便宜到懷疑人生。

6. 香氛購物症

夜市和市集的香氛專區，價格親民到讓你忍不住全包。

7. 住宿升級癮

同樣價格在泰國可以住到超優質酒店，泳池配美景，還有管家折大象跟天鵝毛巾。

8. 電單車上癮

又快又方便，鑽過曼谷車陣超爽，價格還便宜，回來後會覺得一般的士太慢。

中國男演員王星（星星）疑遭詐騙集團從泰國綁架到緬甸，數日後終於找到人，卻也惹起對泰國旅遊安全的疑慮。（微博圖片）

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還有網友跟著補充，每次去泰國錢和心都被「偷走」，一去不復返：

「真的很危險，泰國的男明星帥成這樣，隨時都偷走大家的心」

「Buffet百多港元活蝦活蟹任你夾之外，自助餐居然還給你不限時，超爽！」

「到泰國，最不友善的地方就是錢包，真的感覺多少錢都不夠玩」

「去一次就會有下一次（正在看機票的人）」



為了讓民眾安心前往，泰國觀光局在網路上警告民眾，請直接至巴士總站購買車票，在車上睡覺時務必緊握私人物品；非必要，勿隨身攜帶貴重物品；且不要隨便接受陌生人的飲料、食物或和陌生人離開，如遇到人搭訕請「立即斷然拒絕」，也可尋求觀光警察1155（24小時免付費電話）的幫助。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】