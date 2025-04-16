每次扭開或關上膠樽樽蓋都會釋出「500顆塑膠微粒」！醫：恐失智

塑膠微粒充斥在日常生活中，可能藉由呼吸、飲食不小心吃下肚。



對此，台灣減重醫生蕭捷健分享「日常3行為」，會導致吞下塑膠微粒，並引述研究指出，生前罹患失智症的人，大腦中累積的塑膠微粒含量，竟然比健康對照組高出3到6倍，有些案例甚至更高。

每次開關膠樽都會釋出500顆塑膠微粒 醫生列3種NG行為（01製圖）

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蕭捷健在臉書粉專發文分享，美國新墨西哥大學的團隊使用一種叫做「熱裂解-氣相色譜質譜」的技術，精準量測了腦、肝、腎等器官中的塑膠含量，結果顯示，大腦是塑膠微粒累積濃度最高的器官。

蕭捷健表示，這些微粒大多聚集在血管壁和免疫細胞中，研究還比較了不同年份的樣本，發現2024年逝世者腦中的塑膠量比2016年的高了約50%，顯示累積情況可能越來越嚴重。

蕭捷健強調，研究塑膠微粒對大腦的長期影響，不亞於研究失智症藥物的重要性，並列出容易吞下塑膠微粒的3種日常行為。

嚼香口膠

加州大學洛杉磯分校（UCLA）的研究團隊在美國化學學會（ACS）年會（2025）上發表了一項初步研究，研究人員讓受試者咀嚼市面上常見的香口膠，然後收集唾液進行分析。他們發現，不論哪種香口膠，在咀嚼的前8分鐘內，大約94%的塑膠微粒會脫落。平均每克香口膠會釋放約100顆。如果你是香口膠嚼不停的人，一年下來可能不知不覺吃進超過30000顆塑膠微粒。

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開瓶蓋、喝瓶裝水

光是「打開」和「旋緊」膠樽蓋這個簡單動作，就會產生塑膠微粒！一篇發表在《水與健康期刊》（Journal of Water and Health, 2021）的研究指出，每一次開關瓶蓋，瓶蓋和瓶口摩擦大約會產生500顆微小的塑膠碎片掉入水中。開關越多次，水中的微粒就越多。

更驚人的是瓶裝水本身！美國哥倫比亞大學團隊在權威期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS, 2024）上發表研究，使用一種超先進的「受激拉曼散射顯微術」，能夠看到非常非常微小的「奈米塑膠」。他們檢測了市售瓶裝水，發現平均每公升水中竟然含有高達約24萬個塑膠顆粒。

塑膠容器、包裝

外賣杯、塗層紙杯等容器，在盛裝熱飲時，杯子內部的塑膠淋膜可能會釋放微粒。此外，在使用塑膠砧板切菜時，刀具會在塑膠砧板上刮下細小的塑膠碎屑，混入食材中。

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