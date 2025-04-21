喺廁所屙屎都有錯？細路聞到嫌臭大嗌　網民：仲遇過呼朋喚友嚟吸

在公共場所便意來襲時，你會選擇忍回家上大號，還是就近解決呢？



原PO在台灣Dcard以「我在廁所大號錯了嗎」為題透露，近期去速食店用餐時，因肚子痛在店內廁所上大號，過程中一名小女孩進了廁所又跑出去，大喊「媽媽，廁所好臭！為什麼有人在大便？」讓原PO滿頭問號，直問「不是，現在廁所不能大便了嗎？」

童言無忌？喺快餐店廁所屙屎都要畀大聲嫌棄，女子怒發文抱怨，網友回覆指仲遇過大人超直接表達（點圖放大瀏覽👇👇👇）

喺廁所屙屎都有錯？女子無語遭孩童嫌臭 網友：年紀細口直心快（01製圖）

+ 9

有其他網友指出，自己也曾在公共場所上大號時，遇到像原PO文中的小孩，

「童言無忌，反正躲到她出去就是了，甚至我還會觀察媽媽有沒有『教育』小朋友，之前遇過說：『你這樣很沒禮貌喔』，我就有好點了」

「我之前在超商（便利店）噗噗，小孩一：『啊有人在大便好臭喔』（向外面跑去，一群人出現）；小孩二：『啊好臭喔！』； 小孩三：『真的好臭哦！』我內心：請問這麼臭為什麼要呼朋引伴來大吸一口」

「我也有遇過，去百貨公司的廁所便便，就有妹妹跟她媽媽說『有人大便好臭！』她媽馬上攔住女兒不讓繼續講，我當下坐在馬桶上真的超級尷尬」



也有人表示，遇過大人直白表達自己的感覺，

「其實想說不用往心裡去，我曾經搭捷運肚子超痛，好不容易撐到下車到廁所放肆解脫，沒多久外頭來了個阿姨，也是直呼『唉唷！蝦郎棒賽價逆操（是誰大便這麼臭）』」

「小女孩可能年紀小口直心快，我還很常遇到成年人跑進廁所，然後嫌怎麼有屎味什麼的。這裡是廁所，我不在這邊大便，不然要去你家大便嗎？」



【相關圖輯】公廁紙巾側面「驚現不明血跡」醫生警告使用恐染病 原因細思極恐（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

有網友則建議原PO應對方式，

「每個人大便都很臭啊！大一半先沖一次水是一個消臭的方法」

「我都會帶一瓶小的香味噴霧，有味道出來就噴一下，以及大便快超出水面就沖掉，覺得效果不錯」

「我大便我都戴耳機音樂開最大聲，只要我聽不到我就聽不到」

「其實大完馬上沖掉幾乎沒味道，只是大家可能都習慣擦完屁股再沖」

「我自己聞到味道都會先沖掉再繼續」



對此原PO也回應，

「來回應一下樓下有很多人說可以先沖掉，但我就拉肚子，我肚子就還在狂嗨ing，我要怎麼先沖掉啊」



【相關圖輯】公廁廁紙如有「這種痕跡」千萬別用？被指隨時染愛滋肝炎等傳染病（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

延伸閱讀：

恥度挑戰！公司團訂飲料備註落落長 釣出店員曝心得：好煩

住日本一年也不習慣！她曝五件事很困擾 最後一點超麻煩

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】