挑戰傳統廁紙架地位！中央抽取式更衛生環保　設計卻惹網民們討厭

近年來，台灣許多公共廁所紛紛將傳統捲筒式衛生紙換成中央抽取式衛生紙盒，然而，實際使用卻讓不少人感到困擾。有網友在Dcard上分享，這種衛生紙在抽取時經常皺成一團，使用前還需要攤平，甚至還沒抽到理想長度就斷裂，卡在盒內更是讓人頭痛，必須花時間掏出來才能繼續使用，過程既麻煩又耗時，這事主無奈發問：「有人有甚麼實用小技巧嗎？」



中央抽取式廁紙架，有比傳統式的設計好用嗎？（按圖了解）



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找不到頭 vs 抽取卡住 捲筒設計與中央抽取掀兩派論戰

這樣的設計，掀起兩派討論，有網友分享，自己每次都必須小心翼翼地抽取，控制力道，才能順利拉出所需的長度，也有網友無奈表示：

．「天知道屎在滾的時候有多氣這個設計」

．「我前幾天碰到直接卡在裏面抽不出來，完全沒有頭緒怎麼辦」

．「我也超討厭這種的，尤其是衛生紙直接堵住那個小洞完全抽不了」

．「這種我都會擔心大便的時候會不會不夠，因為看不到剩多少？」



討論中不少網友則認為，中央抽取式設計更衛生乾淨，能有效避免整捲衛生紙外露，減少細菌接觸：

．「捲的才難用吧！找不到尾巴就一直摸，每個人手都摸一圈」

．「很方便啊！抽一下就自己斷開了，而且不會被拉一長條拖地」

．「滾筒的反而不衛生，有看過小孩子拉長到地上再滾回去的」



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也有網友提到，傳統捲筒式衛生紙經常需要費力找到紙張開端，而中央抽取式可以直接抽取，使用上更加方便省時：

．「我覺得這種很讚欸！一拉就斷不然舊型的拉了還會一直滾」

．「反而因為這種衛生紙 我不用一直拉捲筒然後用雙手撕斷 我覺得這種更方便耶！」

．「滾筒的超煩！都要滾好幾圈才找的到頭在哪」



單張抽取、精準節省！中央抽取式衛生紙設計讓用量減少52%

中央抽取式衛生紙盒的設計初衷為何？根據Kimberly-Clark Professional官網解釋，這種設計主要是為了解決一般開放式使用盒無法保障衛生的問題，透過單張抽取、自動裁切，使用者只需接觸自己需要的衛生紙，減少細菌傳播的風險；這種設計也能有效控制使用量，平均使用量可降低52%，避免因抽取不順暢或過量拉取而造成浪費。

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