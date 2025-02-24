網傳用熱水沖預防「水喉淤塞」專家教正確清潔方法　安全又有效

洗完碗後，大家可能都習慣將水槽沖洗乾淨，卻忽略了裡面的殘渣和油污。長期累積下來，這些廚餘與油污不僅會導致水喉淤塞，還可能產生異味，甚至滋生細菌。



網路上流傳「用熱水沖」的水喉清潔方式，認為可以快速溶解油脂，但這個方法真的有效嗎？會不會對水喉造成損害呢？跟著《網路溫度計DailyView》來了解最正確的水喉清潔方式，讓你的廚房保持乾淨無異味！

洗完碗後，大家可能都習慣將水槽沖洗乾淨，卻忽略了裡面的殘渣和油污。（unsplash＠sanibell）

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用熱水沖有效嗎？溫度其實是關鍵！

當熱水沖入水喉時，可以幫助溶解附著在管壁上的油脂，避免其在冷卻後凝固成頑固油垢。如果只用冷水，這些油脂容易在管內凝固，日積月累就會形成頑固的油垢，導致排水變慢，甚至完全淤塞。此外，水喉內的殘渣如果未徹底清除，容易滋生細菌並產生異味，而適當的熱水沖洗有助於沖走這些雜質，維持水喉清潔。

不過，並非所有水喉都能承受高溫沖洗，特別是老舊的管線或塑膠水喉。日本「TOWN排水喉道修理中心」提醒，家用塑膠水喉一般能承受的水溫約為60至70°C，如果直接倒入剛煮沸的100°C熱水，可能導致水喉加速老化甚至破裂。無毒教母譚敦慈曾在節目《健康零距離》分享，若在熱水沖洗的同時使用鹽酸、漂白水等強酸強鹼清潔劑，可能會讓水喉溶解，甚至產生有毒氣體，對健康造成威脅。因此，在清潔水喉時，使用適當水溫與正確方式至關重要。

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專家推薦兩大水喉清潔方式 安全又有效

如果擔心水喉受損，又想有效清潔油污，譚敦慈建議可以取適量的過碳酸鈉，溶於溫水後倒入水喉，靜置10分鐘後再沖水。這樣不僅能有效分解油脂與異味，也不會傷害水喉材質或產生有毒氣體。

此外，台灣家事達人陳映如也在臉書粉絲專頁分享，柑橘類果皮其實是水喉的天然清潔劑，不僅能去油、除臭，還能避免化學物質殘留。她建議的自製清潔劑做法如下：

1、收集橙皮、檸檬皮等柑橘類果皮，放入鍋中。



2、加水淹蓋果皮，小火加熱至水呈現淡淡的果皮顏色。



3、放涼後，直接倒入去水位，能有效去油、防臭，還能留下清新的柑橘香氣。



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三個日常維持水喉清潔的好習慣

除了定期用溫水或天然清潔劑沖洗水喉，平時也可以透過幾個簡單的習慣來降低水喉淤塞的風險：

● 洗碗前先擦掉多餘油脂：使用紙巾或廚房紙將碗盤上的油擦拭掉，減少油脂直接進入水喉。



● 搭配濾網，阻擋食物殘渣：確保水槽濾網能過濾較大的食物碎屑，避免殘渣堆積。



● 每週一次梳打粉+醋清潔：倒入半杯梳打粉，接著加入一杯白醋，靜置10分鐘後用溫水沖洗，可有效清除管內異味與輕微油垢。



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