店舖貼招聘告示！急聘廉潔、不畏邪惡店員　網民笑：以為ICAC請人

說起廉潔，大家第一時間會聯想起什麼？日前有網民分享照片，指發現有店舖於門外貼出招聘告示，列明急需聘請店員，但就要求求職者具備3個條件，分別是「必須勇敢、廉潔、不畏邪惡」，故笑稱「仲以為ICAC（廉政公署）請人」。



有網民估計店舖或有不為人知的經歷，才會有上述要求，「係咪有人穿過櫃桶底？」、「是不是請保安？」。亦有人笑言「勇敢、不畏邪惡，是為了對付西客吧」、「ICAC請人條件應該是會沖咖啡吧」。



有店舖貼出招聘告示，要求聘請的店員需廉潔，途人笑稱「仲以為ICAC（廉政公署）請人」。（threads圖片）

店舖貼招聘告示 急聘「勇敢、廉潔、不畏邪惡」店員

該網民在threads帳號發帖，笑稱「仲以為ICAC（廉政公署）請人」。從樓主上傳照片所見，有店舖貼出招聘告示，指急需聘請店員，並提出3項要求，分別為「必須勇敢、廉潔、不畏邪惡」，並在告示空白位置列出聯絡資訊，讓有意者可主動聯絡；但告示就未見透露聘請職位、薪酬等資料。

招聘告示旁邊貼有1張宣傳單張，顯示涉事店舖正以有優惠價出售純淨水，故相信上述店舖為小型超市或雜貨店。

店舖於門外貼出招聘告示，指急需聘請「必須勇敢、廉潔、不畏邪惡」店員。（threads圖片）

網民好奇：係咪有人穿過櫃桶底？

帖文惹來不少網民猜測，店舖列舉以上要求的原因，「係咪有人穿過櫃桶底？」、「日日有（人）來收數咁款」、「是不是請保安？」、「店內應該有老鼠，所以要勇敢。可能有鬼，因此要不畏邪惡。至於廉潔，或者拆開為廉價清潔工，有可能要店員洗埋廁所」。亦有人對涉事職位感到好奇，「幾錢人工啊？（要）勇敢、廉潔、不畏邪惡」、「老老實實咁要做咩先」。

要求勇敢及不畏邪惡 網民笑：是為了對付西客吧

另有留言就笑稱「無返咁上下正直，邊有資格賣純淨水」、「勇敢、不畏邪惡，是為了對付西客吧」、「Chiikawa Pop-up（期間限定店）請店員？要對付搶公仔嘅粉絲？」、「ICAC請人條件應該是會沖咖啡吧」、「仲以為要請人捉鬼」。

（threads＠andyip8）