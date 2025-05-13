校園劣食？港媽狠批$33學校飯：當啲學生係咩　網民看照片感震驚

不少學校都有規定，不允許低年級學生外出午膳，並安排學生訂飯。然而，「學生餐」未必好味道！近日有港媽發帖抱怨，指孩子學校飯商的33元「英倫鮮茄豆蓉蛋堡粟米飯」賣相及味道均欠奉。她指「鮮茄豆蓉」是溝淡的茄汁豆，菜則是白烚無味，令她不禁質問「究竟當啲學生小朋友係咩」。



有網民看完照片亦感到氣憤，認為價錢與食物質素不符，「33蚊畀啲咁嘅垃圾」、「33蚊不如兩餸飯」，而帖文亦引起不少家長網民共鳴，留言指子女每日回家都埋怨學生餐「難食」。



有港媽發帖抱怨，指孩子學校飯商供應的學生餐味道賣相均欠奉。（《親親我好媽》劇照）

該名網民在社交平台Threads發帖，批評孩子學校訂的飯盒味道及賣相均欠佳，更氣極反問「究竟當啲學生小朋友係咩」。她表示當日讓小朋友帶飯回校，卻忘了取消向學校合約飯商預訂的飯餐，於是孩子便把訂的學生餐帶回家。

從照片可見，樓主孩子當日訂的是「英倫鮮茄豆蓉蛋堡粟米飯」，售價為33元；而飯盒中有1件圓形扁平的蛋堡，白飯中混合零星數粒粟米，另有少許烚菜，至於「鮮茄豆蓉」看起來就似是「多汁版」的茄汁豆，整個飯盒看起來的確較為清淡。

樓主孩子當日訂的是「英倫鮮茄豆蓉蛋堡粟米飯」，不過樓主試味後覺得味道欠佳。（「beewong3268」Threads圖片）

樓主孩子當日訂的是「英倫鮮茄豆蓉蛋堡粟米飯」，不過樓主試味後覺得味道欠佳。（「beewong3268」Threads圖片）

樓主形容：溝淡茄汁豆+無味烚菜

樓主表示飯盒味道相當普通，「我有試過味，個汁係溝稀咗嘅茄汁豆，菜係白烚冇味，個蛋堡就係就咁一得圓形造型嘅蛋」，並坦言「見佢（孩子）食呢啲都真係心痛」，又不滿飯商「$33就係畀呢啲佢哋食」。她又指不想「辛苦」自己食，但又不想在孩子面前丟棄飯盒。

另外，她又透露，去年另1間飯商收費為每個飯盒30元，今年轉了另1間後加了價，原以為會有改善，但卻未如理想，「今年轉咗第二間，加咗價以為好食啲，點知…」；至於生果則是1周供應1次。

另有網民分享子女學生餐的照片，笑言是「暗黑粟米配原餅意粉」。（Threads）

網民看照片極震驚

帖文引起網民熱議，不少網民表示震驚，並認為飯盒價格與質素不成正比，「睇個樣真係太離譜」、「33蚊畀啲咁嘅垃圾，懷疑盒飯成本有冇6蚊」、「如果20蚊呢個質素我覺得合理，但33蚊咁嘅貨色」；甚至有人表示「33蚊不如兩餸飯」、「$33蚊學生飯唔係平喎，兩餸飯都係咁上下但豐富好多囉」。

樓主坦言見到孩子吃的學生餐後感到「心痛」。（《親親我好媽》劇照）

家長網民有共鳴 嘆子女抱怨學生餐「難食」

另有網民就留言稱「有同感」，「我個女嗰間都係咁，日日返嚟都話難食」「其實應該好多家長唔介意畀貴少少，但奈何價低者得」、「學校又唔畀出去食，可以點？」，另有家長就建議煮飯給孩子帶，「我們每日都會煮飯餸中午送飯盒畀個女食，她話真的食唔落訂飯的餐」、「所以幾攰都要畀小朋友帶飯」。

另有網民平反：要健康無計

不過，也有網民認為「學生餐唔易做」，「又要有營養，仲要低鹽低油低糖」、「二三十蚊有個飯，仲想點」、「學生餐要健康，無計啦」、「炸髀撈丁好食啊，但唔可以當學生餐囉」，另有人表示學生餐「要請專人監察，學生食，外賣盒要用靚嘅，要送埋貨嘅，要搵人派到上課室嘅，全部都係成本」，多種影響下只能縮減食材成本。

（Threads）