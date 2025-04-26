勃起後不足3厘米　31歲小陰莖男揭真實感受　這些好處意想不到

根據美國診所的統計，每1萬名新生兒中有1.5人會遇到「小陰莖」的情況。近日，一名31歲男子在reddit討論區分享了他的迷你陰莖經驗，並指出其中的意外好處。



根據美國診所的統計，每1萬名新生兒中有1.5人會遇到「小陰莖」的情況。（unsplash@charlesdeluvio）

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據英國《UNILAD》報導，這名男子透露自己被診斷為先天缺陷，陰莖勃起時僅有1英吋多一點（約2.54厘米），但他拒絕了手術建議，因為手術風險太高，可能會導致完全失去感覺。他最終決定維持目前的情況。

這名男子坦言自己至今仍未破處，但他認為迷你陰莖有其好處，例如從未發生過泌尿道感染，還能避免許多尷尬情況。他回憶年輕時常因緊張而勃起，但因為陰莖太短小，基本上不會被發現。

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另一名網友看到男子的分享後給予鼓勵，表示自己有一名從小就認識的好友也有小陰莖的問題，雖然約會過程中有過被欺騙和羞辱的經驗，但靠著在口交和性玩具方面下功夫，現在與妻子的性生活相當美滿。

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