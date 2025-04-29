麥當勞男女激吻影片瘋傳！台男這手部動作反獲網民激讚：非常正派

【麥當勞／McDonald's／不雅影片】情侶親熱也應該注意場合！社交平台threads瘋傳1段「麥當勞男女激吻」影片，見到麥當勞店內有一對男女忘情激吻，無視旁邊食客，至影片結束仍緊纏一起沒有分開。



影片引來網民熱議，不少人批評2人行為離譜，「你要親密行為，請你不要在公眾環境」、「有沒有想過旁邊的人感受？」。不過也有網民「錯重點」，大讚男方1舉動「非常正派」。



社交平台threads瘋傳1段「麥當勞男女激吻」影片，見到麥當勞店內有一對男女忘情激吻。（threads影片截圖）

有食客於4月27日（星期日）下午在社交平台threads發布該段「麥當勞男女激吻」影片，留言「好了就好了啦」。

麥當勞男女忘情激吻懶理食客

影片長8秒，見到1對年輕男女擠坐在某麥當勞店內角落梳化上，緊纏在一起，「肉緊」激吻。當時旁邊及附近都有食客，但該對男女旁若無人，專注在自己世界裏，其間男方的手一直撐扶女方。影片最後2人「放口」，惟仍在緊纏，女方低頭伏於男方肩膀。

該對年輕男女擠坐在某麥當勞店內角落梳化上，「肉緊」激吻。（threads影片截圖）

該對年輕男女擠坐在某麥當勞店內角落梳化上，「肉緊」激吻。（threads影片截圖）

該對年輕男女擠坐在某麥當勞店內角落梳化上，「肉緊」激吻。（threads影片截圖）

影片最後2人「放口」，惟仍在緊纏，女方低頭伏於男方肩膀。（threads影片截圖）

網民：禮義廉恥在哪？

從影片環境估計，拍攝地點在台灣而非香港。網民看後議論紛紛，不少人批評2人行為離譜，「禮義廉恥在哪呢？」、「其實蠻討厭這種情況，在公開場合，你要親密行為，請你不要在公眾環境，因為你的行為礙到其他人」、「有沒有想過旁邊的人感受這樣行為不太妥當，要親回家親或找旅館」、「公眾場所不尷尬嗎」。亦有網民笑言，「會不會是誤會了，他們只是在互相欣賞牙齒」。

男方手部動作惹關注

另有網民「錯重點」，大讚男方手部舉動「非常正派」，「在麥當勞單純接吻已經非常正派了，一般男生的手都會……」、「男生很客氣了，通常手會往下走」。