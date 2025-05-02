旺角女學生疑趕上學！衝紅燈過馬路2度險捱撞　網民斥：累己累人

正所謂「馬路如虎口」，行人過馬路真的要遵守交通規則。有司機於社交平台上傳「車Cam（行車紀錄）」影片，顯示1名穿着校服的女童疑因趕上學，即使行人過路處亮起紅燈，她仍照樣衝出馬路，兩度險被車輛撞到，幸好司機及時煞停才未有釀成意外，但樓主就貼出片段，質疑「究竟遲到有幾大件事到要攞條命返學」。



網民大多批評女童罔顧自身和駕駛者安全，「出事個司機俾你累死嗰下先慘」、「基本意識都無，￼第一下個司機讓咗佢，佢仲諗住繼續向前行」。另有人覺得女童應預留足夠時間出門，「點都唔使攞條命去博呀嘛，（遲到）最多罰企、記個缺點啫」、「怕遲到就自己提早做好準備，唔係衝紅燈追嗰一兩分鐘」。



旺角有女學生疑趕上學衝紅燈過馬路，網民斥累己累人。（threads影片截圖）

旺角女童疑趕上學 衝紅燈過馬路

有司機在threads上傳長約10秒片段，稱「究竟遲到有幾大件事到要攞條命返學」。現場所見為旺角洗衣街，當時正值早上7時51分，片中顯示無論司機，還是行人過路處都亮起紅燈。之後駕駛者方向的燈號轉為綠燈，當片主司機準備開車時，1名穿着校服的女童疑因為趕着上學，未有理會行人過路處仍是紅色的交通燈號，從左邊行人路衝出馬路，片主見狀即時煞停。

片中初時顯示，無論司機還是行人過路處，都亮起紅燈。（threads影片截圖）

之後駕駛者方向的燈號準備轉為綠燈。（threads影片截圖）

當片主準備開車時，1名穿着校服女童未有理會行人過路處仍是紅色的交通燈號，從左邊行人路衝出馬路。（threads影片截圖）

電單車司機急煞免釀意外

不過女童似乎未有汲取教訓，見司機停下後竟然選擇繼續橫過馬路。由於片主座駕遮擋關係，另一條行車線的電單車司機未有看見女童，幸好他駛至時急煞才沒有撞向女童，女童亦明顯嚇到稍微退後。電單車司機之後多次響咹，但女童無視只顧跑向行人島，片段至此告終。

另一條行車線電單車司機未有看見女童，他即時急煞未有撞向女童，女童亦被嚇到稍微退後。（threads影片截圖）

電單車司機之後多次響咹，但女童無視只顧跑向行人島。（threads影片截圖）

女童衝紅燈過馬路遭斥累己累人

許多網民都批評女童亂過馬路行為累己累人，「趕住返學啫，唔好害人」、「出事個司機俾你累死嗰下先慘」、「基本意識都無，第一下個司機讓咗佢，佢仲諗住繼續向前行」、「佢諗住人哋實停低俾佢過先」、「佢好運咗2次，下次唔好咁過啦」。

網民建議預留足夠時間出門 避免再衝紅燈

有留言認為女童若擔心遲到，應該預留足夠時間出門，「點都唔使攞條命去博呀嘛，（遲到）最多罰企、記個缺點啫」、「好心就早啲出門口啦」、「怕遲到就自己提早做好準備，唔係衝紅燈追嗰一兩分鐘」、「我不嬲同我個囝講，媽咪寧願你遲到都要小心過馬路，但係小朋友未必諗咁多，純粹驚遲到」。

行人亂過馬路可被罰款2,000元

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何人無合理辯解而違反條例，可被處以罰款2,000元。

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