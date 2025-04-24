外賣員倒瀉凍檸茶街邊「還原」 港男拍片公審 網民嘲：在地美食
撰文：喬納森
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外賣倒瀉食物時有發生，但這樣做會否太好手尾？有港男在網上發布影片，見到有1名外賣員倒瀉了兩杯凍檸茶在外賣袋內，他就地在路邊將袋內的檸茶倒回杯內，試圖變回原狀掩人耳目，極之不衛生。
影片隨即在網上瘋傳，引起不少網民熱議，「在地美食」、「路邊膠袋合成檸茶」、「要拉出茶味，一定要用膠袋」。
外賣員將膠袋內的檸茶倒回杯內
港男在Threads上發片，「勁！發現街坊廚神個fd，街邊廚神……」。從影片可見，外賣男將單車泊在路邊，看來是他送兩袋外賣，其中一袋的凍檸茶倒瀉在袋中，另一袋紮好的外賣則放在地上。
外賣男蹲在地上處理倒瀉了的檸茶，看到他身旁地上放有3個飯盒及2個空的凍飲杯，而他正在將膠袋內的檸茶倒回其中一個杯內，試圖還原兩杯凍檸茶。
網民：傳說中嘅手搖凍檸茶
不少網民看到影片也感到驚訝，「傳說中嘅手搖凍檸茶」、「手勢專業 」、「好少咁好手勢，正宗街邊袋搖檸茶，呢鋪要添啲小費」、「在地美食」、「路邊膠袋合成檸茶」、「要拉出茶味，一定要用膠袋」、「有料，見過買返雀檸倒落去，未見過咁多人面前咁環保」。
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