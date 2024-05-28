Formosa Sexy啦啦隊隊長梓梓噴血比堅尼照曝光　網民：娜美本人！

現為夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」隊長的梓梓（董梓甯），不時透過社群平台分享生活。



而她25日PO出一系列日前上節目《綜藝玩很大》時穿比堅尼的照片，姣好身材在IG立刻吸引逾4.8萬人按讚，更有人直誇：「是娜美本人！」

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梓梓25日在貼文中表示：「繼夢想家精彩的季後賽拿下第1勝，25日晚上不會沒東西看！因為又到了週六《綜藝玩很大》，這是上集泳池關卡的照片。」

並表示該集節目：「可以去YouTube看！播炸裂峴港的最後1集，好捨不得！」

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照片中，梓梓身穿一套深V的細肩帶黑色比堅尼，搭配三角泳褲辣曬飽滿上圍與蜜桃臀，其中一張她側身展現纖腰，姣好的體態讓許多網友紛紛留言：

「太辣了梓梓」

「梓太辣！明明才幾張照片，浪費我1個多小時」

「真人娜美」

「妳是娜美本人」

「人間胸器」

「怎麼可以這麼美」

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