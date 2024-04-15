Fit爆「比堅尼健美女神」竟是青澀17歲女高中生　超狂反差照曝光

17歲還在讀高中2年級的日本健美新星小池星蓮，自去年獲23歲以下的全日本青少年健身錦標賽亞軍以來就備受矚目。



私底下穿高中制服的她清純可愛，然而一換上比基尼，舞台上的她瞬間耀眼發光。

點圖放大看看小池星蓮在賽場上及私下的巨大反差：

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參加健美比賽第2年，小池星蓮談到自己生活有了不少改變，雖然全日本青少年健身錦標賽拿到亞軍，但她其實很難過而哭不停，「這對我來說是很棒的經驗，但我給自己太大的壓力，所以從現在起，我會保持冷靜的心情參賽，不會太在意排名」。

不過小池星蓮仍成為全日本健美錦標賽最年輕的選手，「青少年錦標賽後我感到很疲憊，到了全日本錦標賽時，體重增加了1、2公斤，但這是我第1次參加這麼大的比賽和頂尖選手競爭，所以我決定豁出去好好玩得開心」。

為了維持良好體態獲得更好成績，她增加了訓練強度，並開始吃大量的蛋白質，小池星蓮在準備比賽期間，常嫉妒家人和朋友能正常吃飯，「但我媽會特地幫我做飯，這對我幫助很大，因為如何飲食對我是最困難的事了」。

她笑說在學校裡有很多誘惑，「當我想減肥時，我的便當裡有100克雞胸肉、100克米飯，還有一些地瓜和青花菜等，然而冬季休息時我就會吃很多麵包和吉拿棒了」。

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今年小池星蓮目標是贏得青少年錦標賽冠軍，「我會努力克服焦慮和壓力，如能繼續參加全日本錦標賽的話，我一定全力以赴不去擔心排名，另外，我也想挑戰全級別的日本健美大賽」。

從小學起就練過空手道、乒乓球、游泳，但小池星蓮在中學時卻感覺深受束縛，不喜歡社團活動的氛圍，「所以我中學起就不再參加體育活動了，從初一到高一的暑假，都沒有青春的回憶」。

直到高一夏天她才發現健美的好處，「我媽以前常去健身房，即便是暑假她也不一定能每天在家看到我，所以她問我是否願意一起去健身消磨時間，這才發現在健身房獨自訓練很適合我，也越來越享受其中的樂趣」。

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小池星蓮首次去健身房是在高一的8月底，每天放學後都會按時報到，等到了第2年的2月份，她就參加了兵庫縣健美比賽。

「夏天我穿短袖白色Polo衫去學校時，皮膚顏色與臉部膚色差別很大，所以同學都以奇怪的眼神看我，想說那是誰？不過我不太在意別人的目光，所以沒什麼關係。」站在舞台上微笑著擺動作，小池星蓮化著濃妝、穿上高跟鞋，還有平常不會留的髮型。「真的很有意思，我非常享受散發女性光芒的高光時刻！」

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