香港龍舟「比堅尼美女鼓手」紅到台灣 當地網民：這個勝算很大！
撰文：聯合新聞網
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端午節將至，划龍舟比賽是重要的慶祝活動之一。
日前有一名台灣網友在臉書社團「爆廢1公社」上轉貼一組照片並發文表示「我有預感這艘龍舟今年會奪冠軍」。從照片中可見，在龍舟的最前方，坐著一位長相清秀可人的漂亮女鼓手，她拉開外套拉鍊露出身著的比堅尼，展露出好身材。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「屈原都開心了！」
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照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言：
「這個勝算真的很大」
「絕對第一名的啦」
「感覺勝算很大一定是冠軍」
「今年我壓這隊一定贏」
「應該會破紀錄」
「這樣才對啊！才有動力才有衝勁」
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還有不少網友表示：
「我今年想去看划龍舟」
「第一次想看龍舟比賽」
「這是哪一隊的？我想加入」
「可以來參加了」
「怎麼划都不會累」
不過，也有網友開玩笑地說：
「這艘要慢慢划」
「肯定最後一名，會沒力吧」
「結果故意不划慢慢欣賞，最後20分後才到」
「路都擋掉了是要怎麼拿冠軍」
「我有預感別的龍舟會撞上來，因為所有划龍舟的人目光出奇的一致」
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後來，這位漂亮女鼓手透露，因為天氣太熱才會拉下外套拉鍊，沒想到會因此爆紅。
她同時也在她的IG上發文表示，日前與朋友去香港淺水灣參加「海泓龍舟」訓練，雖然只是負責敲鼓，可是做運動就開心，並表示「好玩～感謝大家幫我拍照」。
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