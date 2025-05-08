負資產港女32歲擁5層樓已蝕千萬　每餐吃千元呻慘：嗰陣我日日喊

本港樓價自2021年起下跌，今年第一季負資產住宅按揭貸款宗數升至近4.1萬宗，創22年新高。Now新聞台時事專題節目《經緯線》以〈再見負資產〉作專題報道，其中32歲港女Charlene未夠30歲時已於深圳首次買樓置業，其後於再澳門及香港買樓，共持有5個物業，當時覺得自己跑贏同齡人很多，惟近年樓價下跌，令她變成負資產，現時5個物業中有3個屬負資產，帳面損失上千萬元。在供樓壓力下，其銀行戶口一度只剩下5、6,000元，慘呻「我冇錢開飯……嗰陣我係日日喊囉」，後悔供樓犧牲了生活質素。



Charlene於節目中指出，「我之前食開一餐就2、3,000嘅，但依家有時就變咗食lunch囉，可能800至1,000蚊咁樣囉」，這句話引來網民熱議，紛紛大呼誇張，「我都唔知自己睇咗啲乜，銀行無晒錢但又可以食咁貴」、「佢仲喺度炫耀佢食緊1,000蚊飯，幾多香港人仲係食緊35蚊兩餸飯」、「我而家係聽佢曬命定聽佢訴苦？」。



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本港近年樓價下跌，32歲港女Charlene變成負資產，大呻在供樓壓力下，銀行戶口一度只剩下5、6,000元。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

香港1997至2003年期間，經歷亞洲金融風暴引發經濟衰退，03年「沙士」更令樓價跌至谷底，負資產個案破10萬宗，其後本港樓價一直飆升，至2021年再現跌勢。

Now新聞台時事專題節目《經緯線》以〈再見負資產〉專題報道，其中Charlene讀大學時已炒股票，當時賺了數十萬元，便到深圳寶安區買樓做業主。她於2015年4月買入1個千呎二手單位，買入價175萬元人民幣（約188萬港元），持有約8個月後於同年年底售出，放售時賣出價接近300萬元人民幣（約322萬港元）。Charlene說，「嗰陣我會覺得自己我keep住炒樓嘅話，可能1年幾百萬都搵到，即係好快會搵到幾千萬身家」。

32歲港女Charlene手持5個物業

Charlene大學時讀護理系，畢業後做斜槓族，部分時間做兼職護士，部分時間為一些公司籌辦活動，加上炒樓，高峰期身家的確上千萬元。Charlene先後在深圳及澳門買入4個出租物業，4年前付了兩成首期於新界西買入1個800多呎自住單位，買入價約950萬元，當時未夠30歲的她已持有5個物業，覺得自己跑贏同齡人很多。

Charlene慘呻，「我冇錢開飯……嗰陣我係日日喊囉」。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene 4年前付了兩成首期於新界西買入1個800多呎自住單位。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

當時未夠30歲的Charlene已持有5個物業，覺得自己跑贏同齡人很多。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

樓價下跌成負資產 欠銀行700多萬元

但Charlene後來發現自己「摸頂」入市香港單位，至今供款4年，仍尚欠銀行700多萬元，惟單位估價跌至不夠700萬元，即她已成為負資產。Charlene指出，最難捱時是上年收入大減，但由於正為5層樓供款，每月供款合共約6萬元，她需從積蓄中拿出3、4萬元供樓。

Charlene後來發現自己「摸頂」入市香港單位，至今供款4年，仍尚欠銀行700多萬元。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene香港單位估價跌至不夠700萬元，即她已成為負資產。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene：我冇錢開飯日日喊

Charlene表示，「嗰陣以為樓價會永世咁樣升，即係估唔到其實一跌會可以跌三、四成」，由於買樓後要付差餉、水電煤等費用，去年上半年情況最差時銀行戶口只剩下5、6,000元，「我冇錢開飯，但我又唔可以負資產咁樣放，因為我要賠錢畀銀行，嗰陣我係日日喊囉，其實都唔知點搞」。

Charlene指出，為了供香港單位而犧牲了生活質素。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene：依家食800至1,000蚊一餐

Charlene指出，為了供香港單位而犧牲了生活質素，「我之前食開一餐就2、3千嘅，但依家有時就變咗食lunch囉，可能800至1,000蚊咁樣囉，或者甚至喺屋企食，跟住以前買開啲MS、LV呀，即係依家可能買啲幾百、1,000蚊嗰啲包包，講緊3、4萬剩係供緊1層中產都不如嘅樓，咁其實我都有啲後悔」。

Charlene說，「我之前食開一餐就2、3千嘅，但依家有時就變咗食lunch囉，可能800至1,000蚊咁樣囉」。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene說，「我之前食開一餐就2、3千嘅，但依家有時就變咗食lunch囉，可能800至1,000蚊咁樣囉」。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene說，「跟住以前買開啲MS、LV呀，即係依家可能買啲幾百、1,000蚊嗰啲包包」。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene說，「講緊3、4萬剩係供緊1層中產都不如嘅樓，咁其實我都有啲後悔」。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene：10年努力一鋪清袋

Charlene嘆道，現時5個物業中有3個屬負資產，帳面損失上千萬，她形容自己10年努力「一鋪清袋」。Charlene認為，「覺得置業一定要嘅，但唔好借到盡，我當你有200萬首期，唔好走去買1,000萬嘅樓，你200萬首期走去買400萬嘅樓，其實你1個月可能供1萬蚊，你點都供得起」。

Charlene嘆道，現時5個物業中有3個屬負資產，帳面損失上千萬，她形容自己10年努力「一鋪清袋」。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene：最錯係笠咗太大頂帽畀自己

Charlene表示，「我覺得自己最錯就係笠咗太大頂帽畀自己，大灣區加埋澳門加埋香港都借咗2000萬」。Charlene於跌市中得到很大教訓，醒悟出「其實係資本去鼓勵啲人畀一兩成首期，跟住慢慢供，個個都用槓桿去買樓去消費，咁當時個經濟咪好囉，但係其實個人層面同社會層面係兩回事嚟㗎嘛，你應該係考慮自己個未來，你唔係跟住個社會去轉」。

Charlene表示，「我覺得自己最錯就係笠咗太大頂帽畀自己，大灣區加埋澳門加埋香港都借咗2,000萬」。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

仍吃千元餐 網民驚訝：貧窮限制思想

不少網民對Charlene變成負資產後，仍富貴「豪食」感驚訝，「我聽到都打咗個突，日日食Omakase咩」、「食一餐2、3,000，佢食金？」、「貧窮限制思想，原來負資產都可以咁離地」、「我住咗香港和九龍20年每日都係食魚蛋粉、雲吞麵、大家樂，原來人哋負資產食啲嘢都冇我咁慘」。

有網民指出，Charlene當初無評估自己能力，「個個輸都係因為貪，以為錢真係好易賺」、「投資梗係有風險，賺個陣又心紅，越炒越勁，無好好衡量自己能力」、「呢啲咁搏命去炒又完全冇做風險評估，以為炒到過千萬好本事，但其實開始贏不過係好彩並唔係自己實力，當倍大槓桿去炒一X街自然即刻清袋」。