好肉赤！荃灣街市買鮑魚　路上1意外慘變買空氣　事主嘆：唔好彩

買海鮮慘變買空氣？有荃灣街坊在網上發文大呻，日前家人於荃灣楊屋道街市買完鮑魚後，因膠袋「穿窿」而全部鮑魚掉在路上，回家後始發現，慨嘆「只能夠話唔好彩」。有網民就分享可以帶米袋、保溫袋及水桶等去盛載海鮮，避免再生「穿窿」意外。



有荃灣街坊在網上發文大呻，日前家人於荃灣楊屋道街市買完鮑魚後，因膠袋「穿窿」而全部鮑魚掉在路上。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

該荃灣街坊於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文分享事件，指出「屋企人喺荃灣楊屋道街市買完海鮮，買完無幾耐個膠袋就穿窿跌晒落地」，嘆道「不過都冇辦法，只能夠話唔好彩」，又提醒「大家買海鮮記得要check清楚個膠袋呀！」。樓主回覆網民留言時，才表示家人是買了鮑魚。

買鮑魚膠袋穿窿慘變買空氣

有網民留言指出，正常去街市買「生猛」、有刺的海鮮，檔主都會用2個膠袋裝起，避免膠袋太薄「穿窿」，「正常有水有血都畀兩個袋」、「海鮮檔畀呢啲垃圾袋？通常唔係一厚一薄兩個嘅咩」。

樓主展示膠袋「穿窿」情況。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

網民：正常買海鮮會畀兩個袋

有網民同樣慘呻，「我好慘，個膠袋穿咗，水滴落車內，搞到架車好臭，使1000蚊清潔」，有人則說「而家為咗成本，啲膠袋好薄好易穿！」、「如果買鱔就乜都冇晒」。

樓主買鮑魚慘變買空氣。（示意圖／Unsplash圖片）

網民教路如何避免膠袋穿窿

有網民分享各種買海鮮避免「袋穿窿」方法，「如果我嗰日決定去買海鮮，我會帶個10K嘅米袋。將佢全部放晒落去，又唔會滴水又夠韌，唔會滴到四周圍濕晒」、「冰皮月餅啲保鮮袋儲埋買海鮮都好實用」、「帶水桶或布袋買」。