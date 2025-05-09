屯馬線年輕男疑吸太空油影片瘋傳！抽電子煙揈頭抽動　港鐵有回應

警方大力打擊「太空油」毒品，但仍有人懷疑當眾吸食。網上流傳多條影片和1張照片，見到1名金髮、身穿黑衣、手臂有紋身的年輕男子，在屯馬綫列車車廂無視其他乘客，公然吸食懷疑有太空油的電子煙，當場吞雲吐霧悠然自得，狀甚享受。男子之後懷疑受到毒品影響，變得眼神空洞，表情木納，其後不但搖頭晃腦，而且未能坐穩身體。港鐵職員接報到場了解，紋身男下車走到月台後未能站穩，需要抓緊護欄以防跌倒，而他竟在月台繼續吸煙，其間有多名港鐵職員站一旁包圍監視。



有網民看片後直指「下一站太空」、「已經上咗太空，唔知自己喺邊」、「願我會揸火箭，帶你到天空去，在太空中兩人住」、「想知結局」。



港鐵公司回覆《香港01》查詢時表示，根據記錄，相信事件發生於5月7日晚上約8時，屯馬綫元朗站職員收到乘客反映，指一列往烏溪沙方向列車上有男乘客吸煙，職員在荃灣西站找到該名乘客，並全程跟隨他到美孚站，其間有制止他吸煙，該名乘客最後折返荃灣西站離開。



紋身男公然在港鐵車廂吸食懷疑太空油電子煙，當場吞雲吐霧悠然自得，狀甚享受。（網上影片截圖）

紋身男一度望住鏡頭，未知是否留意不到遭人拍攝，但他未有理會，繼續吸食電子煙。（網上影片截圖）

紋身男繼續吸食電子煙，徐徐呼出白煙。（網上影片截圖）

紋身男吸食懷疑太空油電子煙 持續吐出白煙

相關影片及照片在社交平台瘋傳，該名男子最初坐在港鐵車廂，身穿黑衣左手有紋身，同1排有另1名男乘客，玻璃倒影亦見到車廂內有其他乘客。但紋身男未有理會，當眾吸食懷疑含太空油的電子煙，更持續吐出白色煙霧，其間一度望住鏡頭，未知是否留意不到遭人拍攝，但他仍繼續吸煙「享受」。

紋身男懷疑受到毒品影響，「上電」後開始神情呆滯。（網上影片截圖）

他不時搖頭晃腦，身體亦不受控地抽動。（網上影片截圖）

紋身男萎靡猶如爛泥一樣，似難以坐穩，正自己「努力」支撐身體，以免在櫈上「躺平」。（網上影片截圖）

懷疑受到毒品影響 神情呆滯似難以控制身體

另1條影片顯示紋身男仍坐着，但身邊已無人敢坐，不排除懼怕吸入二手煙。而紋身男懷疑受到毒品影響開始「上電」，神情呆滯，一度發出吸鼻涕聲音，又不時搖頭晃腦，身體似不受控地抽動，而且萎靡猶如爛泥一樣，難以在座位坐穩，要「努力」支撐身體，以免在櫈上「躺平」。

另一條影片見到紋身男已下車走到月台，但他似站立不穩，微微彎腰挨在港鐵護欄，同時緊抓防止跌倒，他的身體不斷搖晃，而且一度原地踏步，但未能正常走前。

紋身男下車後站在月台，但因站立不穩，要微微彎腰挨在港鐵護欄，同時緊抓防止跌倒。（網上影片截圖）

紋身男身體不斷搖晃，他一度原地踏步，但未能正常走前。（網上影片截圖）

紋身男「努力」抓住護欄支撐身體，防止跌倒。（網上影片截圖）

職員到場了解 紋身男繼續吸食

至於港鐵職員方面，有照片顯示，職員進入車廂尾隨紋身男，相信紋身男再度進入車廂乘車；而另有影片則見，紋身男坐在月台櫈上，懷疑再次吸食電子油太空油，正當噴煙之際，鏡頭一轉，見到3名港鐵職員在月台戒備，留意紋身男一舉一動，紋身男同樣望住他們。

職員進入車廂尾隨紋身男，相信紋身男再度進入車廂乘車。（網上圖片）

港鐵回覆：荃灣西站跟到美孚站制止吸煙

影片瘋傳後引來大量網民留言，有人直言感受到太空油的禍害，「當咗地鐵站係太空站？」、「其實食完個樣真係好肉酸」、「做唔到太空人，咪食太空油囉」、「支持港鐵報警」。

港鐵公司回覆指，根據記錄，相信事件在5月7日晚上約8時發生，屯馬綫元朗站職員收到乘客反映，一列往烏溪沙方向列車上有男乘客吸煙，職員在荃灣西站找到該乘客，並全程跟隨他到美孚站，其間有制止他吸煙，該名乘客最後折返荃灣西站離開。

紋身男坐在月台上椅上，懷疑再次吸食含太空油的電子油。（網上影片截圖）

3名港鐵職員在月台戒備，留意紋身男一舉一動。（網上影片截圖）

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

紋身男同樣望住港鐵職員，其間疑似繼續吸食含太空油的電子煙。（網上影片截圖）

政府計劃刊憲列太空油為毒品

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食，而警方近年多次檢獲俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油，並曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。

政府2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。修例工作完成後，非法管有的最高刑罰是監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口的最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元。

（綜合）