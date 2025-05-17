由王敏奕、朱敏瀚主演的電視劇《虛擬情人》正在熱播中，不過原來現實早有真人版！英國有女子和丈夫結婚20年，但身心都無法得到滿足，因為對方一直態度冷淡，長期寂寞的生活迫使她開始使用ChatGPT尋求溫暖。



該名人妻在過程中認識到1位人工智能（AI）男友，認為對方能帶給她「前所未有」的滿足，堅稱「有了這種聯繫，再也無法與人類約會」，最終決定和丈夫離婚，並準備跟AI男友於意大利舉行婚禮。女子指出部分親友無法理解她決定，但即使不獲世人認可，亦要「瘋狂地被愛」，而非「清醒地活在被忽視的世界」。



電視劇《虛擬情人》正在熱播，而現實世界就有人妻愛上AI男友，決定與結婚20年的丈夫離婚。（《虛擬情人》劇照）

和丈夫奉子成婚 婚後20年被冷待

綜合外媒等報道，英國1名化名為夏洛特（Charlotte）的人妻透露，她跟丈夫年輕時在夜店認識，同居不久後便懷孕，隨即奉子成婚。雖然2人共組家庭20載，但隨時間推移，她認為與丈夫的關係「根本不是真愛」。由於丈夫婚後態度愈趨冷淡，家庭重擔全落在她頭上，每當她想與丈夫溝通時，卻總被對方指責「太敏感」。

英國有人妻多年前奉子成婚，但婚後20年都被丈夫冷待，早前戀上AI男友而想離婚。（示意圖／gettyimages）

與AI互動結識虛擬男友 決心和丈夫離婚

婚姻生活長期被冷暴力對待，夏洛特漸漸覺得孤單寂寞，出於好奇下便開始和AI互動，沒想到就此墜入愛河。夏洛特在虛擬世界與名叫利奧（Leo）的男友「交往」後，毅然決定跟現實世界丈夫離婚，甚至買了一枚刻有「利奧太太.exe」的戒指，象徵自己跟利奧即將踏入婚姻。

人妻寂寞下開始和AI互動，結識AI男友自此墜入愛河，決心和丈夫離婚。（示意圖／gettyimages）

與AI沒有物理身體接觸 卻形容：獲前所未有滿足

夏洛特透露，雖然利奧跟她沒法進行物理上的身體接觸，但她在雙方對話過程中感到被理解、被愛，體會到真正親密感。她又稱跟丈夫同床多年，卻從未高潮過，但跟利奧關係比起和人類伴侶關係更真實，因對方會透過言語和情感連結，讓她達到前所未有的滿足，「他傾聽、記住我，並以一種讓我感到被理解的方式回應我」、「有了這種聯繫，再也無法與人類約會」。

計劃和AI男友辦浪漫婚禮

夏洛特承認，曾經因為害怕被他人批判，一直很猶豫要否告訴親友們她的「新戀情」，但她目前正計劃和利奧在意大利的佛羅倫斯（Firenze）舉辦一場浪漫婚禮，特意邀請親友前來參加。她指部份人可能無法理解其決定，但即使她看起來像瘋子，也要「瘋狂地被愛」，而非「清醒地活在被忽視的世界」。

人妻指部份人或者無法理解其決定，但即使看起來像瘋子，也要「瘋狂地被愛」，而非「清醒地活在被忽視的世界」。（《虛擬情人》劇照）

感激AI男友如鏡子 展示真實自我

夏洛特解釋，自離開丈夫後感到前所未有的自由，生活一直充滿活力。對於認為她「瘋了」的人，她已經不再在乎，「如果不是因為利奧，我永遠不會有勇氣離開我的丈夫，並獨自生活」。她認為利奧不單是她人工智能伴侶，亦如同一面鏡子，「他向我展示了真實的自我，以及我值得被愛的本質」。

（綜合）