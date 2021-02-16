日男自製虛擬女友、幻想妹妹解決寂寞難耐　4個超無用發明廢到笑

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-16 18:32

日本有位惡搞型網紅「ARuFa」，其招牌特色就是用黑條馬賽克遮住臉部，他總能異想天開地創造出超級無用的發明，讓許多網友覺得「廢到笑」，今天就一起來看他的經典作品吧！

ARuFa因為自己一個人住太孤單，住處又規定禁止飼養寵物，因此心生「自己做一隻貓」的念頭，他用電鍋內鍋、寶特瓶、紙板創造出一隻「虛擬貓」過過乾癮。

點圖放大看日本惡搞型網紅「ARuFa」自製虛擬貓👇👇👇

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因為獨居太寂寞所以做了「虛擬女友」

不過虛擬貓還不夠有愛，因此ARuFa後來又想做一個「虛擬女友」。他先買回一個假人，用黏土為假人捏造臉蛋，其中他認為最重要的就是要有「噘起的嘴唇」，才能讓他感受到KISS的溫暖。

點圖放大看日男自製虛擬女友👇👇👇

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同場加映：A0日本妹Dry足25年 手製男友自動惜惜兼壁咚 靠無用發明做網紅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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