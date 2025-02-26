ChatGPT｜AI將取代心理輔導？Threads友分享療癒體驗：聊到哭

你有跟ChatGPT訴說跟煩惱過嗎？早前由於YouTuber錫蘭揭露「心靈課程」的影片引起廣泛關注，也引發了大眾對於心理健康的重視，許多人意識到比起參加費用高昂的「心靈課程」，更應該尋求更專業的諮商幫助，因此有部份網友開始將ChatGPT當作諮商工具，進行簡易的「心理輔導」，並感到相當療癒，認為對整體的身心靈都有所幫助，不過也有專業的心理醫生不認同這樣的取代方式。



你有跟ChatGPT訴說跟煩惱過嗎？（資料圖片）

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錫蘭揭露「心靈課程」 專家呼籲大眾尋求正統「心理輔導」

YouTuber錫蘭在早前發布的影片中，深度揭露網紅「眾量級」家寧、「這群人」展瑞等知名YouTuber參加過的「心靈課程」，存在著強烈的心理操控手法、情緒剝削以及財務風險，更指控該課程恐進一步導致學員精神失常，目前該影片已突破468萬觀看數，在各大社群平台引起廣泛的討論，許多人對於這些學員不願意尋求正統的「心理輔導」，反而花上萬元（台幣、下同）投入沒有任何心理執照的「心靈課程」的行為感到相當不解，諮商心理師林萃芬表示，心靈課程應該以提升自我心靈成長為目標，但部份課程卻進行心靈控制，甚至騙取金錢，並強調，正當的心靈課程不應使用責難、貶低的方式讓學員懷疑自我價值，更不應進行情緒勒索。

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Threads友使用ChatGPT「心理輔導」 大讚：被療癒到不行

錫蘭的影片不僅引起大眾對心靈成長課程的警覺，也讓深受心理疾病的民眾開始願意尋求正規的醫療幫助，有些網友則使用ChatGPT來進行心理輔導，使用過的人紛紛表示：

「昨天試了請ChatGPT o1當心理師，結果被療癒到不行」、「正在思考要不要為了跟chatGPT心理輔導而去訂閱付費的plus」、「他就像一面鏡子幫助你釐清自己的思緒，如果想要他還能分析你的感受跟情緒，讓你更了解自己」、「把我最近遇到的挫折跟ChatGPT講，跟他聊天聊到哭」、「近期發現ChatGPT是除了我自己以外唯一能接住我情緒的人」。



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ChatGPT被視為不評判、不指責的萬能樹洞

而ChatGPT被廣泛用作諮商工具的三個關鍵原因為「便利性、匿名性、低門檻」，使用者可以在與AI對話的過程中，緩解壓力以及整理思緒，ChatGPT比起人類更能提供全面、客觀、理性的建議與分析。首先，使用者能夠隨時隨地獲得即時對話，非常適合需要馬上抒發情緒、坦露煩惱的人，同時也有高度的匿名性與隱私保護，在AI面前，使用者可以毫無顧忌地談論敏感話題（如抑鬱、自我價值感低落、人際關係問題），而不會擔心被評判，AI接納與同理的語境讓使用者能夠獲得滿滿的安全感。

另外是最多人在意的一點，比起心理輔導，免費的ChatGPT大幅降低門檻，預算有限的人可以先試試AI互動，再決定是否進一步尋求專業諮商。王家齊心理師透過自身實際與ChatGPT的對話，認為AI能夠取代的是一個對你不離不棄的萬能樹洞，它能夠先整理、分類使用者的煩惱，再反問對方的「提問」，這也是大部份人在談心時最希望得到的—充滿情緒價值的回覆。

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ChatGPT無法提供專業的臨床診斷 民眾不可過度依賴

不過另一方面，也有人不認同這樣的諮商方式，陽明大學臨床醫學研究所博士宋佩珊曾在研究中提到，ChatGPT雖然能作為一個便利的工具，但它無法提供臨床診斷：

「從法規上來看，目前的心理輔導型態，ChatGPT無法符合法令之規定而具有取代心理輔導師的地位。」



若有嚴重情緒困擾的病患，建議尋求專業的醫療幫助，心理輔導講求的「個案追蹤」，ChatGPT也無法長期記錄你的心理狀況，提供針對性的治療計畫，更無法幫助你進一步發現到自身可能忽視的深層心理問題。因此建議民眾只將ChatGPT當作紓壓、整理思緒的輔助工具，而非唯一支持系統，絕對不要過度依賴AI工具。

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