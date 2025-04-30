啦啦隊女神不藏了！突曬「火辣比堅尼」按讚數暴增　透露未來計劃

中信兄弟啦啦隊人氣成員Wendy（林宛璇）經常透過社群平台與粉絲互動，分享生活點滴。



日前她在Threads曬出一張性感比堅尼照，火辣造型一曝光立刻掀起網友熱烈關注，按讚數暴增。

中信兄弟啦啦隊人氣成員Wendy（林宛璇）經常透過社群平台與粉絲互動，分享生活點滴。（IG@wendy__624）

近日Wendy曬出一張性感比堅尼照，火辣造型一曝光立刻掀起網友熱烈關注，按讚數暴增。（Threads@wendy__624）

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畫面中，Wendy身穿黑白條紋編織比堅尼，上半身搭配金屬扣環與蝴蝶結設計，時尚又吸睛。她將長髮側綁成兩束，綁上藍色蝴蝶結髮飾，甜美又帶點俏皮感。她對鏡頭展現招牌微笑，一手輕撫瀏海，粉嫩妝容更凸顯出少女氣息，背景則是綠意盎然的戶外園地，整體氛圍洋溢著濃濃夏日感。

Wendy同時在貼文中透露最新工作動態，以「夏天要到了」為題分享剛完成的「夏日計劃」拍攝。她開心表示：

今天拍完夏日計畫好開心好充實！

雖然作品細節尚未公開，但她自信強調照片成品非常令人滿意，更在文末力推：

照片真的超好看，一定要買爆吧！

讓粉絲們相當期待即將曝光的新作。

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