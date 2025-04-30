啦啦隊女神不藏了！突曬「火辣比堅尼」按讚數暴增　透露未來計劃

撰文：中天新聞網
出版：更新：

中信兄弟啦啦隊人氣成員Wendy（林宛璇）經常透過社群平台與粉絲互動，分享生活點滴。

日前她在Threads曬出一張性感比堅尼照，火辣造型一曝光立刻掀起網友熱烈關注，按讚數暴增。

中信兄弟啦啦隊人氣成員Wendy（林宛璇）經常透過社群平台與粉絲互動，分享生活點滴。（IG@wendy__624）
近日Wendy曬出一張性感比堅尼照，火辣造型一曝光立刻掀起網友熱烈關注，按讚數暴增。（Threads@wendy__624）

點圖放大看更多Wendy林宛璇的照片：

+13

畫面中，Wendy身穿黑白條紋編織比堅尼，上半身搭配金屬扣環與蝴蝶結設計，時尚又吸睛。她將長髮側綁成兩束，綁上藍色蝴蝶結髮飾，甜美又帶點俏皮感。她對鏡頭展現招牌微笑，一手輕撫瀏海，粉嫩妝容更凸顯出少女氣息，背景則是綠意盎然的戶外園地，整體氛圍洋溢著濃濃夏日感。

台灣寫真博覽｜涼森玲夢天木純　12頂級AV女優與寫真女星夢幻合體魔鬼身材YouTuber貼「全裸辣照」推噴血寫真月曆　1日吸過萬Likes

Wendy同時在貼文中透露最新工作動態，以「夏天要到了」為題分享剛完成的「夏日計劃」拍攝。她開心表示：

今天拍完夏日計畫好開心好充實！

雖然作品細節尚未公開，但她自信強調照片成品非常令人滿意，更在文末力推：

照片真的超好看，一定要買爆吧！

讓粉絲們相當期待即將曝光的新作。

【延伸閱讀】「台版三上悠亞」引退？預告下本寫真是最後一本　揭曾拍攝時受傷（點圖放大瀏覽）：

+16
台灣女神林莎泰國旅遊不忘派福利「一個轉身」背影竟比上圍更吸睛「台版三上悠亞」林莎著肉色泳裝影性感寫真　網民以為佢冇著衫
台灣寫真博覽不止天木純等日本偶像　泰越3大噴血Coser也宣布參戰TSE台灣寫真博覽再公開4女神嘉賓　驚見「黃金比例賽車皇后」名字「蜜桃臀女神」新寫真集挑戰「上半身全裸」　被爆休息室脫剩內褲

延伸閱讀：

NBA/騎士火力全開創紀錄！米契爾「1鬼神數據」比肩詹皇

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

美女
寫真集
熱話
啦啦隊
台灣
泳衣
比堅尼
中天新聞網