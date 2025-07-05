「敗家藝術家」畫作顏料厚如蛋糕　竟全是廉價廢材　細節令人驚嘆

牛油般濃稠的顏料，超出你想象的厚度，一層又一層的堆疊，直至在畫布上塑造出不同的微型場景！這牛油蛋糕似的厚塗手法，怕不是藝術家把顏料廠都盤下來了吧？



刷到Werner Bronkhorst的作品時，誰能想到這位澳洲「敗家」藝術家，用的竟然是最普通低價的丙烯顏料，甚至連畫布都是撿來的破爛廢材。

硬是把5塊錢成本玩出500萬效果！

南非藝術家Werner Bronkhorst（IG@werner_bronkhorst）

點圖放大看看Werner Bronkhorst的作品：

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來自南非的Werner Bronkhorst在成為全職藝術家之前，原本是一位傢俱設計師。在澳洲旅居期間，也曾擱置過藝術創作，做回老本行。直到2022年女兒出生，他才決定再次拾起畫筆進行創作。

最初，他的畫布不是選用昂貴的亞麻布，而是工作室裏堆積的傢俱邊角料。他的顏料也不是專業畫材，而是製作傢俱剩餘的石膏和塗料。

Werner Bronkhorst這樣解釋他的創作理念：

每一塊被丟棄的材料都值得第二次機會。

他用刮刀將石膏厚厚地塗抹在木板上，塑造出起伏的山巒、湧動的海浪和平坦的草原。在這些充滿質感的背景上，他精心點綴着微小的人物形象——滑雪者、衝浪手、野餐的家庭，讓整個畫面頓時充滿生機。

網友熱評：

「三米外看是高冷抽象畫，湊近驚現滑雪小人衝業績，放大發現全是裝修邊角料！」

「遠看是氣勢恢宏的抽象風景，近看全是化腐朽為神奇的能力！」



美術生們，如果下次有人說你「浪費顏料」，請甩出Werner Bronkhorst的作品集：看見沒？這才叫「顏料放題」！真正的藝術家，就是把5毛錢材料塗出500萬底氣！

怎麼樣，你們喜歡Werner Bronkhorst的作品嗎？

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