「AI繪圖」以約840萬港元成交　一文看清女機械人版達文西威水史

機械人界有了自己的「達文西」！最近，一幅名為《AI之神：艾倫・圖靈肖像》（A.I. God. Portrait of Alan Turing）的畫作，在蘇富比拍出了100多萬美元的天價。



這幅長約162.5厘米、寬為230厘米的巨型肖像畫，在收到了27次出價後，最終以108.48萬美元（約840萬港元）成交，遠超12萬至18萬美元的預估價。

不過，與其他拍賣品不同的是，它是由世界上第一個人形機械人藝術家Ai-Da所畫。

世界上第一個人形機械人藝術家Ai-Da（IG@aidarobot）

世界上第一個人形機械人藝術家Ai-Da（IG@aidarobot）

世界上第一個人形機械人藝術家Ai-Da（IG@aidarobot）

Ai-Da接受訪問（IG@aidarobot）

Ai-Da接受訪問（IG@aidarobot）

Ai-Da接受訪問（IG@aidarobot）

點圖放大看看Ai-Da剛以約840萬港元賣出的《AI之神：艾倫・圖靈肖像》及更多她的作品：

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Ai-Da透過與人類交流產生創意。在討論「AI 為善」這個主題時，提出了創作圖靈肖像的「想法」。她先使用眼中的攝影機觀察圖靈的圖片，然後開始創作。作品看起來有些抽象，但據介紹，畫面柔和色調和破碎的臉部線條暗示了圖靈所警告的人工智慧監管挑戰。

人類吭哧吭哧創作的藝術品無人問津，一個機械人畫的抽象畫卻拍出天價，這讓不少網友大呼「沒天理！」：

我們到底是真的欣賞藝術本身，還是只是對機器創作藝術這一新奇事物感到好奇？

而Ai-Da 的設計者Aidan Meller 則認為：

這次拍賣對視覺藝術意義重大，Ai-Da的作品讓我們關注藝術和社會的變革，尤其是在AI 時代。

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Ai-Da「作品集」

Ai-Da是世界上第一個超逼真的人形機械人藝術家。2019年，由英國畫廊主Aidan Meller聯合機械人公司Engineered Arts以及牛津大學打造而成。她的名字來自英國數學家、電腦先驅艾達・洛芙萊斯（Ada Lovelace）。

Ai-Da 被設計為女性，有著大雙眼皮、豐厚嘴唇和小麥色肌膚，一雙機械手臂格外吸睛。她還留著一頭黑色短髮，經常穿著T 恤和背帶褲。自2019 年「出道」以來，Ai-Da 「戰績」輝煌。開過個展、畫過英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），跑到英國議會演過講，甚至還上了聯合國。

今年5月，Ai-Da在聯合國參加「AI for Good 全球高峰會」，並展示了五件大型藝術作品，其中就包括艾倫・圖靈的三聯畫《AI God》 。2023 年6 月，在倫敦設計雙年展上，Ai-Da展示她設計的生活用品。她還去了紐約切爾西工廠，與電影導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）（《羅密歐與茱麗葉》（Romeo + Juliet）、《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge!）、《貓王》（Elvis））對話。

2022年10月，Ai-Da跑到了英國上議院進行辯論，也成了第一個在上議院發言的人形機械人。同年6月，Ai-Da為格拉斯頓伯里音樂節繪製頭條新聞人物肖像。5月，Ai-Da繪製了一幅伊莉莎伯二世的肖像畫，被用來慶祝英女王加冕70 週年。

4月，Ai-Da在威尼斯雙年展上舉辦了個展《躍入元時空》。這是威尼斯雙年展120年歷史上首次有機械人藝術家將其作品與人類創作的作品一起展出。2021年5月，Ai-Da在倫敦設計博物館舉行了名為「Ai-Da：機械人肖像」的展覽，展出了一系列自畫像作品。2019 年6 月，Ai-Da 在英國牛津的聖約翰學院的Barn 畫廊舉行了她的首次個展，作品包括素描、油畫、雕塑以及影像作品，主題為「無定式未來」。

其中那些雕塑作品也是根據它所繪的「星座線圖」後期人工加工而成的——由瑞典的一位電腦科學家從她的繪畫中渲染出形象輪廓，再用蠟打印3D模型，最後用青銅鑄造。此外，Ai-Da還有類似水彩風格的作品。

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世界上第一個超逼真的機械人畫家

Ai-Da機械人是透過攝影機、AI演算法和機械手臂進行繪畫的。她的眼睛裝有攝像頭，配備臉部追蹤技術，能夠掃描人或物體。按照相機捕捉到的畫面，Ai-Da的人工智慧演算法會將這些畫面轉化成座標數據，然後傳送到她的機械手臂。她可以緊握畫筆，機械手臂慢慢移動，沾取顏料，並在面前的畫紙上小心塗抹。

由於機械手臂的不靈活性，Ai-Da 的繪畫過程通常從不連續的直線條開始，需要反覆刷上大量筆觸後才能看到主體輪廓，再在此基礎上進行加工上色。這個過程頗為耗時，每幅畫她都得花5個小時以上。由於在完成「繪畫創作」後，它所留下的「創作路徑」都會被刪除，所以她的每幅作品都是獨一無二的。

為了讓這位機械人畫家表現得更像人類，研究人員還為它配置了相應的發聲「器官」以及和人類對話的智慧程序，也就是說除了作畫，它甚至還能接受人類的採訪。當問她對藝術的看法時，Ai-Da複雜的語言程式就像加強版的Siri。

我喜歡畫我看到的東西，但我看到的東西與人類不同，因為我沒有意識……我沒有像人類那樣的情感，但我可以訓練機器學習系統來學習辨識臉部表情。

至於最欣賞的藝術家，她回答是小野洋子、多麗絲薩爾塞多（Doris Salcedo）、米開朗基羅（Michelangelo，另譯米高安哲羅）和瓦西里康丁斯基（Wassily Kandinsky）。

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】