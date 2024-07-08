Sci-Fi畫師「將日用品變太空交通工具」　是拉差辣醬從未如此型過

別怪自己沒創意了！



博主@Spacegoose將日常用品，設計成了各種炫酷的交通工具：

博主Spacegoose將日常用品，設計成了各種炫酷的交通工具（IG@@Spacegoose）

博主Spacegoose將日常用品，設計成了各種炫酷的交通工具（IG@@Spacegoose）

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不得不説，這些創意如果能變成現實，那真的秒殺現在的一眾電車！

真的不敢相信，當我坐着這些交通工具去上班會有多酷！

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】