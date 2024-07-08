Sci-Fi畫師「將日用品變太空交通工具」 是拉差辣醬從未如此型過
撰文：日本設計小站
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別怪自己沒創意了！
博主@Spacegoose將日常用品，設計成了各種炫酷的交通工具：
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不得不説，這些創意如果能變成現實，那真的秒殺現在的一眾電車！
真的不敢相信，當我坐着這些交通工具去上班會有多酷！
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