健身網紅背孕妻「床戰多名女教練」公開認錯　曾向女星求婚卻分手

台灣健身網紅＋三寶爸的鄒政翰，在IG擁有3.9萬粉絲，因結實身材擁有「鳳山巨獸」稱號，也是女星劉雨柔的前男友。近期，《CTWANT》揭露，鄒政翰似乎有多次出軌前科，更曾在老婆懷孕時外遇，在外與多名女教練纏綿，雖獲原諒，但卻難改惡習。日前他以全黑圖，向家人與老婆致歉，坦言會用餘生彌補，學習成為有擔當、有誠信的人。



據了解，鄒政翰曾與劉雨柔交往，並多次向女方求婚，但最後劉雨柔以雙方「不信任」與遠距離為由分手。當時，就有人猜測，所謂的不信任，可能與鄒政翰慣性劈腿有關。

鄒政翰因結實身材擁有「鳳山巨獸」之稱。（IG@hillzou）

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如今，鄒政翰又沾腥味，2年前的貼文也被人挖出，他曾向老婆告白，「有大大小小的事，也吵過無數的架，包容了我一堆的蠢事，唯一不變的事情是妳還是陪著我」。文中提及，在他不被看好時，老婆是他的後盾，總是義無反顧的支持，讓他可以勇往直前。貼文字裡行間盡露愛意，不曾想老婆多次的原諒，最後換來自己滿身傷痕。

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被爆出與多名健身教練有染的鄒政翰，日前以全黑圖，寫下對老婆和家人的道歉，坦承道德失守，對伴侶不忠：

「我必須誠實面對大家——我在過去的時間裡，做出了極其錯誤的行為，對我的伴侶不忠。我沒有任何藉口，這是我個人的道德失守，是我必須承擔的一切後果。」



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他指出，因為他的自私、軟弱傷害了最親近、最信任他的人，也明白一句道歉並不能抹平所有傷痛，所以願以行動彌補，無論需要多久，會用最誠懇的態度學習如何成為一個有擔當、有誠信的人：

「我會盡全力專注於面對自己、修復關係與反省人生。」



最後，鄒政翰再次感謝老婆的照顧與包容，強調會以餘生彌補，盼能修補彼此關係：

「我要謝謝我的老婆長久以來對我的照顧與包容，對我曾經的信任與愛，我無以為報，我將用餘生去努力彌補，也希望這份公開的懺悔，是我重塑彼此關係的起點。」



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