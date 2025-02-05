38歲健身網紅金雄瑞離世　IG最後發文充滿怨恨　死因可能不單純

南韓健身網紅金雄瑞（김웅서）日前驚傳心臟病突發而去世，享年38歲，家屬透露金雄瑞是意外身亡。不過，死訊公布後約一天，金雄瑞的社群竟突然發文，貼文中有許多憎恨字眼，還詛咒合夥人「我會怨恨和詛咒這個詐騙犯」讓外界懷疑他的死因不單純。



南韓健身網紅金雄瑞（김웅서）日前驚傳心臟病突發而去世，享年38歲。（IG@son_of_gimhae_）

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金雄瑞是前健美選手，YouTube頻道擁有12萬粉絲，常會分享健身、運動、日常生活等內容，同時也經營室內日曬店品牌「It's Tan」，多角化經營生意做得有聲有色。他卻在2月3日過世，家屬透過他的IG帳號發佈訃聞，死因是心臟病，不過在4日時，金雄瑞的社群突然發布一篇貼文，內容有：

「人生中會發生很多不公平的事」、「這世上還有誰想死嗎？」



等字眼，疑似是家屬代替他發文，也讓外界懷疑他生前是否和合夥人鬧不和。

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