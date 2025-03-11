運動健身｜感冒生病能運動嗎？發燒、咳嗽有痰4情況應暫停運動

運動是維持健康的重要習慣，但感冒生病能不能運動？這對許多運動愛好者是個兩難的問題。



運動醫學專科醫師表示，關鍵在於自我狀況的評估！而一旦出現發燒、咳嗽有痰、流感，以及嘔吐或腹瀉等4種情況時，務必暫停運動。

4情況應暫停運動（按圖看清👇👇👇）

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4狀況可以運動但要注意

運動可以提升免疫力，但人難免有生病的時候，感冒時運動多流汗，能增加抵抗力，讓感冒快點好？還是讓症狀惡化？台灣聯新醫院骨科、運動醫學雙專科醫師郭亮增表示，這個不是絕對2分法的問題，民眾可自我評估體能狀況，嘗試和緩的運動，他表示，以下狀況可以運動，但有需要注意的事項。

輕微感冒／可低強度運動

郭亮增指出，如果只是輕微感冒，可以試試快走或低強度騎腳踏車，但如果感到疲累，就要適時降低運動強度，不必有罪惡感。

耳朵痛／避免游泳或潛水

生病耳朵痛對多數運動的影響不大，但要避免會增加鼻竇壓力的運動，如游泳或潛水。

鼻塞／低強度運動可助呼吸通暢

感冒鼻塞時，只要沒有發燒或咳嗽等嚴重症狀，低強度的運動反而能幫助呼吸通暢。

輕微喉嚨痛／避免劇烈運動就好

郭亮增表示，如果是小感冒或過敏引起的輕微喉嚨痛，運動還算安全，但應避免劇烈運動。

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4情況應暫停運動：發燒、咳痰、吐或瀉、流感

不過，郭亮增也提醒，民眾若覺察到自己身體有以下情況，就應該暫停運動，千萬別逞強。

- 發燒

體溫超過38.3°C時，運動只會加重發燒，還可能導致脫水和受傷，這時候就該休息，別運動了。

- 咳嗽有痰

郭亮增表示，感冒時人體心肺的承受力大為降低，整個呼吸道可能都是痰，運動會讓呼吸更困難，還可能傳染給他人，就該暫停運動，更別參加比賽了。

- 腸胃道症狀

一旦出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀時，運動會讓身體更虛弱，增加脫水風險，不建議運動。

- 流感

萬一感染流感，症狀比一般感冒嚴重得多，尤其若有發燒，更不建議運動，等症狀緩解後再進行低強度運動。

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休息不運動肌力會下降？醫：超過10天才會

郭亮增表示，愛好運動人士其實不必太擔心，幾天並不會讓肌力下降，大約超過10天肌肉強度才會開始變化，帶病運動頂多只能做像體操、散步等的軟性運動，康復後應循序漸進，從低強度運動開始，慢慢回到之前的狀態，並且要注意適度補水和休息。

郭亮增也提醒，運動是為了健康，而不是為了完成計畫表，隨時依自身狀況調整強度、尊重身體感覺，才是真正的「無傷運動」。

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