70歲Youtuber與19歲處女簽約同居「禁止穿內衣」噁心房事惹公憤

韓國一位70歲YouTuber「獨居老人」經常在頻道上討論老人的性生活，日前自爆一段往事，他稱自己61歲的時候曾在菲律賓一陣子，當時居然跟一位「19歲處女」簽訂同居合約，還大聊性事，這也讓韓國媒體直批「禽獸」，不少韓國網民更湧入留言「不知羞恥」。



韓國YouTuber「獨居老人」分享過去在菲律賓的荒唐事。（YouTube@독거노인TV）

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獨居老人1月初發布了影片，分享自己61歲的時候在菲律賓安吉利斯「跟19歲處女簽約同居」，內容更是驚人。他稱2015年結束在韓國的工作後就移居到菲律賓，由於無事可做，就跑去當地的風化區走走，碰巧救了兩名19歲少女。因為這兩名少女都在找工作，獨居老人就說：「我會給妳們錢，來我家當家政婦吧。」對方答應，獨居老人也將她們帶回去。

獨居老人經常分享自己在菲律賓的生活，也曾在當地賭場打工。（YouTube@독거노인TV）

獨居老人經常分享自己在菲律賓的生活，也曾在當地賭場打工。（YouTube@독거노인TV）

只是其中一個女生逃走，另一個則是乖乖待在獨居老人家裡做家務、每週領薪資，獨居老人表示：「她很乖，不會亂花錢，跟她一起生活很安穩，感覺娶到了年輕的太太。」沒想到獨居老人接著更大談雙方性事，稱女方沉迷於性愛，只要自己的手摸上去就隨時做好「準備」。獨居老人還不許女方在家裡穿內衣，只能穿超短的洋裝，好讓雙方外出一回家就能在玄關「辦事」。

獨居老人還稱多虧了這名少女，讓他在菲律賓的期間晚上都不用去聲色場所。只是獨居老人最終為了事業而前往柬埔寨，只能忍痛跟少女分手，他也大感遺憾。這段影片已經發布超過一個月，但這陣子在Twitter上廣為流傳，也被報導出來，韓媒重砲痛批獨居老人簡直就是禽獸。

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韓國網民也相當震驚獨居老人居然敢公開這段往事：

「到底知不知道羞恥？」、「請不要在國外做一些有損韓國國格的事情」、「這種事情難道政府不該出面處理？」、「太噁了，好丟臉！」、「我丈夫居然看著這段影片呵呵笑，這應該可以構成離婚理由吧」、「精子衝腦」、「噁心老頭」。



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