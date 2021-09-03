日本肌肉男｜原來安老院不僅養老更養眼　猛男操肌背後有神聖使命

一提到「肌肉男」，可能很多小夥伴的腦海中就浮現出這樣幾個場景：健身房中揮汗如雨；發達的胸大肌、肱二頭肌……總之，各種印象之下，大多數人對於肌肉男的認知就是壯實、自律，還有點不苟言笑。



但是！前幾天，日站君被日本肌肉男的「騷操作」秀到了，之前的觀念來了個360°大轉變！今天，就帶大家看看這些「有趣的靈魂」！

肌肉男的「沙雕」寫真！

Twitter上有一個「肌肉紳士集團」，聽名字大家就能想到這是一個怎樣的賬號，以肌肉為核心內容，各種寫真看得人直呼「開眼了」！

就比如這個茶園肌肉男系列，碧綠的茶園裏2個赤裸上身的壯漢，綠茶的清爽驅散了着裝的油膩感，但是又一種說不上來的「沙雕」！強烈的視覺衝擊讓這組作品迅速出圈，連電視台都開始報導它，這就是肌肉男的魅力嗎？

搶先一覽日本肌肉紳士集團多張又有型又可愛的福利圖，小心笑到噴飯~（點擊放大欣賞）▼▼▼

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除此之外，肌肉紳士集團還有一個網站——「マッチョフリー素材」，這是一個無需登錄就能直接下載的肌肉男素材網站，不僅以上寫真都能看到，還能發現更多有意思的素材！

網站上也不是直接上來就放圖的，而是有細緻的分類，常規的攝影師、模特、場景咱先不說，光是肌肉部位就能分成胸大肌、肱二頭肌、背部、血管等9個部分，想看什麼直接搜！

在搞笑之餘，日站君也好奇過這些素材到底有什麼用處，後來翻了翻這個賬號的主頁，嗯……可能會被美術生拿來做素材吧！

日本的「猛男養老院」！

日本的肌肉男秀操作也不是一天兩天了，下面這張圖在日本也曾被熱議，不知道各位看到後第一個想法是什麼，健美比賽？（點擊放大欣賞）▼▼▼

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其實，這是一家名為「HIDAMARI GROUP」的猛男養老院，而圖中的肌肉男是一個看護團隊。和前面的肌肉紳士集團不同，猛男養老院走的是溫柔細膩風。

猛男和老人的組合，放在一起是具有如此的反差感，但養老院的社長丹羽悠介認為，既然是為老年人服務，那就更需要年輕樂觀、活力無限的年輕人來感染老年人。用一種積極向上的氛圍去治愈老人，從而再讓老人們感到活力滿滿，這也是丹羽悠介設立猛男養老院的初衷。

在很多人的印像中，護理行業大多是女性，因為她們心思細膩可以很好地照顧老人，但有些時候，看護行業也是需要「出大力」的，所以，還是得有壯漢。另一方面，誰說肌肉男就不適合看護工作呢！看到這裏估計很多人都在心裏想了，前面的肌肉男都是噱頭吧，真回到工作裏，那不還是普通社畜的生活？

日站君給出答案：當然不是！社長丹羽悠介本身就非常熱愛健身，同時他也會要求機構裏的護理員工們每天健身2小時來保持身材。帶薪健身不說，公司還會提供健身房補助金，實名羨慕了！

不過，丹羽悠介也有着自己的考量：他希望可以藉由這種健康帥氣的形象扭轉護理行業死氣沉沉的刻板印象，他還希望可以吸引更多年輕人投入到護理行業中！可能變化已經悄然而至，剩下的就交給時間吧！

有趣的靈魂，不該被刻板印象束縛

兩個團體，看的日站君是兩種截然不同的感覺，一開始肌肉紳士集團的各種沙雕寫真就顧着笑，後來看到猛男養老院，只覺得每一張圖片都是溫柔的。

仔細想想，我們之所以有這些明顯的感覺，可能最大原因就是肌肉男與這些事件本身帶來的反差感吧！

同樣都是肌肉男，但他們用不同的做法告訴世人，提到肌肉男，關鍵詞也可以不只是健身房、荷爾蒙、性感等等停留在我們固定印像中的形容詞、場景，他們也可以是有趣的、溫柔細膩的。

今天這一份「肌肉男合集」，無時無刻不在刷新着我們的認知，不知道各位看完之後有什麼想法呢？

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