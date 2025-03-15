美籍78歲翁獨居垃圾屋腳受傷生活難自理　馬桶滿溢到無法使用

台北市北投區一名7旬美國籍老翁日前在路邊被發現，雙腳受傷無法行走，租屋處髒亂不堪，生活難以自理。當地里長李秋霞坦言，不趕快安排就醫，他就要在那邊等死？起初大家卸責說這不行、那不行，還好議員介入，否則台灣公務部門不會那麼積極處理。



湖山里長李秋霞表示，該名老翁在湖山里獨居租屋已有20餘年，目前租屋處已住了10多年，平時獨來獨往，常在路邊看書。去年老翁腳受傷，她第一次進入老翁租屋處，發現裡頭堆放許多垃圾，寸步難行，馬桶甚至滿溢到無法使用，感謝鄰長張文慶長期默默關懷對方。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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李秋霞說，老翁3月4日出門下山買東西，結果無法走路，就在永和里的公車站牌坐了一整天，永和里長曾富榆當天與民眾發現後，到場關心，也趕緊打電話和她討論，雙方最後聯絡的士將人載回家，李則在紗帽橋站牌等人。她看老翁腳傷嚴重應就醫，結果叫了救護車到場，對方仍拒絕就醫，自己便和鄰長、警察、消防員合力將人抬入屋內。

「第一時間，大家可能都拚命推卸責任」，李秋霞指出，里長就是到處求救，然而每個人都有很多理由說這不行、那不行，社會局稱老翁不是台灣人，自己向警方求助無門，大嘆台灣社福已經做得不錯，但可以再更溫暖，不然第一線很難做。

經確認後，老翁是有台灣永久居留證的外國人，李秋霞觀察他生活無法自理但自主意識強烈，「看到他的生活，你會流眼淚」，不忍心一個78歲長輩過的生活如此辛苦，也認為不管是台灣人或外國人，看到無助的長輩，相信任何一個人都會伸出援手。

李秋霞提到，黃瀞瑩團隊主任3月5日來訪時，聽聞此事，便積極接洽相關單位，社會局也不敢怠慢，她直言：

「沒有議員介入，公部門不會那麼積極。」



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她說，3月6日下午與社會局、三軍總醫院醫療團隊等人一同前往訪視，老翁的腳是嚴重蜂窩性組織炎，當時還憂心沒錢治病，李秋霞要他不用擔心、她會處理，加上醫生好言相勸，最後老翁態度軟化，順利就醫，目前住院治療中。

「活生生的人在面前，你不處理？」李秋霞直言，里長是第一線，即使老翁不是里民，也不能不處理，不趕快安排就醫，他就要在那邊等死？她認為，處理緊急事件時，公部門不能太制式化、拘泥形式，建議可先做，再討論補辦程序。

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